31.05.2021

Center Parcs gibt sich dem Widerstand am Brombachsee geschlagen

Plus Die geplante Center Parcs-Anlage am Brombachsee ist vom Tisch. Naturschützer freuen sich über das Ergebnis des Bürgerentscheids – andere sprechen von einem großen Fehler.

Von Stephanie Sartor

Dass es in Pfofeld, einem mittelfränkischen Örtchen mit gerade einmal rund 1500 Einwohnern, so hoch her geht, dürfte selten sein. Doch was dort gerade passiert ist, hat die Aufmerksamkeit des ganzen Freistaats auf sich gezogen. Es war, wenn man so will, ein Kampf zwischen David und Goliath, zwischen Bürgern einer kleinen, verschlafenen Gemeinde am Brombachsee und einem mächtigen Großkonzern. Und eben jener muss sich jetzt geschlagen geben.

