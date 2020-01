vor 53 Min.

Unfall auf der A8: Schwerverletzter bei Traunstein

Auf der A8 fährt ein Auto in die Mittelleitplanke. Ein Mensch wird schwer verletzt. Laut Polizei wurde in der Nacht nach einem weiteren womöglich Verletzten gesucht.

Ein Mensch ist bei einem Autounfall auf der Autobahn 8 bei Traunstein schwer verletzt worden. Nach einem weiteren womöglich Verletzten wurde in der Nacht zum Dienstag noch gesucht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Auto war in Richtung Salzburg aus zunächst ungeklärten Gründen in die Mittelleitplanke gefahren. Der Wagen überschlug sich, dabei wurde möglicherweise ein Insasse aus dem Auto geschleudert. Die A8 wurde in beide Richtungen voll gesperrt. (dpa)

Themen folgen