03.02.2019

Unglück am Tegelberg: Ehepaar gräbt sich aus Lawine frei Bayern

Ein Ehepaar ist am Tegelberg von einer Lawine verschüttet worden.

Am Tegelberg bei Schwangau sind am Sonntag zwei Menschen von einer Lawine verschüttet worden. Das Ehepaar hatte Glück im Unglück.

Bei einem Lawinenabgang am Tegelberg bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu) sind am Sonntag zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Lawine habe am Sonntag eine 56-Jährige aus Kempten und ihren 52 Jahre alten Ehemann erfasst, wie die Polizei mitteilte.

Ehepaar wird von Lawine am Tegelberg verschüttet

Der Mann wurde vollständig von den Schneemassen verschüttet, seine Ehefrau nur zur Hälfte. Die beiden konnten sich selbst befreien. "Wodurch die Lawine ausgelöst wurde, wissen wir noch nicht", erklärte Polizeihauptkommissar Christian Eckel vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Polizei ermittelt nun die Umstände des Lawinenabgangs, ob gegebenenfalls Fremdverschulden vorliegt.

Als die Lawine am Tegelberg abging, war das Ehepaar auf einem von Skitourengehern genutzten Weg unterwegs, der auf einer Breite von 30 Metern verschüttet wurde. Weitere Menschen wurden von der Lawine laut Polizei nicht erfasst. Die Bergwacht sucht das Gebiet zur Sicherheit erneut ab. Das angrenzende Skigebiet war von der Lawine nicht betroffen. Was die Lawine auslöste, war noch unklar. (AZ/dpa)

