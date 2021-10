Er lacht noch immer: Laschet feiert Stoibers Geburtstag mit Söder

Plus Armin Laschet kommt zur Geburtstagsfeier von Edmund Stoiber. Der Ex-CSU-Chef beschwört den Zusammenhalt der Unionsparteien.

Tatsächlich. Er lacht noch. Das ist zwar – anders als im Angesicht der Flutkatastrophe – nicht zu beanstanden und obendrein dem Anlass durchaus angemessen. Aber es ist nach all dem Ärger in dieser Woche nicht selbstverständlich, dass CDU-Chef Armin Laschet das Lachen nicht verlernt hat. Und selbstverständlich ist es auch nicht, dass er ausgerechnet jetzt zur CSU nach München kommt. Doch Armin Laschet hat zugesagt, dem früheren CSU-Chef Edmund Stoiber zu seinem 80. Geburtstag die Ehre zu geben. Und er hält sich dran.