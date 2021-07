Unwetter

Gewitterfront in Bayern: Schwerer Hagel trifft Kempten

Am Samstag gab es in Teilen von Bayern Unwetter. In Kempten ging Hagel in der Größe von Tischtennisbällen nieder.

Im Zuge einer Unwetterfront ist es am Samstag in einigen Teilen Bayerns zu schweren Gewittern gekommen. Über Kempten ging am Abend dabei Hagel in Größe von Tischtennisbällen nieder. Die Gewitterzelle war kurz nach 18.30 Uhr über die Stadt gezogen. Sintflutartiger Regen und ein Hagelschauer setzten ein. Binnen Minuten stand örtlich das Wasser in den Straßen. Wiesen sahen aus, als hätte es geschneit. Wenige Minuten später musste die Feuerwehr bereits zu mehreren Einsätzen ausrücken. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben, hieß es am Abend von der Polizei. In Oberbayern berichtete die Polizei am späten Abend von rund 70 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und voll gelaufener Keller im südlichen Teil. Auch am Sonntag sind Gewitter in Bayern möglich Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstag vor Unwetter gewarnt. Am Sonntag sollen sich dann Wolken und kurze sonnige Abschnitte abwechseln. Im Tagesverlauf seien vermehrt Schauer und Gewitter zu erwarten. Lesen Sie dazu auch Unwetter in Süddeutschland Hilfskräfte in Bayern wegen Hochwassers im Dauereinsatz

