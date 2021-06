Meteorologe warnt vor Hagel, Sturm und Starkregen in der Region

In Schwaben sind am Montag und Dienstag heftige Unwetter zu erwarten, mit Sturmböen, Hagel und viel Regen. Danach beruhigt sich die Wetterlage jedoch.

In der vergangenen Woche gab es in Schwaben heftige Unwetter, Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet und mancherorts steckten Autos in Wassermengen auf den Straßen fest. Das könnte in Schwaben in dieser Woche wieder passieren.

Unwetter in Schwaben: Hagel, Sturm und extremer Starkregen befürchtet

Die Unwetter sollen am Montag und Dienstag in ganz Schwaben weitergehen: „Von Montagnachmittag bis Dienstag am späten Abend ziehen neue Unwetter herein“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor.

Von Westen kommt das Tief „Xero“. „Das bringt die feuchte Gewitterluft wieder“, sagt Schmidt und fügt an, dass es zu Hagel, Sturmböen und extrem starkem Regen kommen könne. „Dann besteht auch wieder Überflutungsgefahr“, fügt er an. Welche Regionen in Schwaben stärker und weniger stark betroffen sind, könne man noch nicht sagen. Unwetter in der Region sind insgesamt schwer vorherzusagen.

Nach Unwetter wird es in Schwaben zunächst kälter: Wechselhaftes Sommerwetter ist normal

Danach sollen die Temperaturen wieder etwas sinken. Mittwoch und Donnerstag erwartet der Meteorologe bis zu 19 Grad Celsius. „Dann kommt wieder kältere Luft, es kann zwar noch einmal regnen, aber ab Mittwoch gibt es keine Gewitter mehr“, sagt Schmidt. Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen dann wieder über 20 Grad steigen.

Die aktuelle Wetterlage sei zwar relativ wechselhaft, das sei im Sommer aber nicht ungewöhnlich, sagt Schmidt. Das hat auch mit dem Wind zu tun: „Weil die Höhenwinde relativ schwach sind, bewegen sich die Gewitterwolken langsamer.“ Dann könne es auch viel und häufig regnen.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.