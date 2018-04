vor 28 Min.

Urteil zu Schüssen an S-Bahnhof erwartet Bayern

Bei einer Rangelei in Unterföhring soll ein Mann einem Polizisten die Waffe entrissen und dessen Kollegin angeschossen haben. Heute wird das Prozessurteil erwartet.

Im Prozess um Schüsse auf eine junge, aus Sachsen stammende Polizeibeamtin am S-Bahnhof Unterföhring bei München im vergangenen Juni werden am Freitag die Plädoyers und das Urteil am Münchner Landgericht erwartet. Der 38 Jahre mutmaßliche Schütze steht seit dem 10. April vor Gericht.

Staatsanwaltschaft vermutet Schuldunfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat

Er ist seit der Tat in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Schuldunfähigkeit zur Tatzeit aus und hat deshalb keine Anklage verfasst, sondern einen Antrag auf Durchführung eines Sicherungsverfahrens gestellt.

Der offensichtlich geistig verwirrte Mann hatte am 13. Juni 2017 einem Polizisten am Unterföhringer Bahnhof bei einer Rangelei die Pistole entrissen und dessen Kollegin in den Kopf geschossen. Die Frau liegt seither im Wachkoma. Auch zwei Passanten erlitten Schussverletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde ebenfalls durch einen Schuss leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche und schwere Körperverletzung und versuchten Mord vor. (dpa/lby)

