vor 39 Min.

Verkehrslage am Münchner Hauptbahnhof entspannt sich nach Stromausfall

Nach dem Stromausfall an der Donnersbergerbrücke gibt die Bahn Entwarnung - zumindest für den Regionalverkehr. Die Verzögerungen der Fernzüge gehen wohl weiter.

Nach dem Stromausfall an der Münchner S-Bahn-Haltestelle Donnersbergerbrücke hat die Bahn Entwarnung gegeben: Wie Regio Bayern mitteilt, hat sich Verkehrslage am Hauptbahnhof normalisiert, Auswirkungen auf den Zugverkehr seinen aktuell nicht mehr zu erwarten. Zwischenzeitlich hatte die Störung im Regional- und Fernverkehr am Hauptbahnhof für Verzögerungen und Ausfälle gesorgt. Ob der Fernverkehr ebenfalls wieder nach Plan verkehrt, geht aus der Meldung allerdings nicht zweifelsfrei hervor.

Stromausfall in München: Regio Bayern gibt Entwarnung

Grund für den Stromausfall war laut Bahn ein Trafobrand an der Donnersbergerbrücke. Der Regionalbahnhof liegt im Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs. Von der Störung betroffen war allerdings nicht der Zugverkehr selbst, sondern die Abstellgleise, auf denen die für den Einsatz bestimmten Züge stehen. Laut dem Unternehmen konnten diese Züge in der Folge nicht bereitgestellt und somit nicht in Betrieb genommen werden. Am frühen Mittag war die Störung allerdings soweit behoben worden, dass die Bahn den Zugverkehr wieder aufnehmen konnte.

Auch in Augsburg hat der Stromausfall für Verspätungen gesorgt. Die Verzögerungen im Regionalverkehr sind mittlerweile allerdings behoben. Bild: Fridtjof Atterdal

Im Fernverkehr können laut Website der Bahn trotz der schnellen Wiederherstellung der Stromversorgung weiter Verbindungen betroffen sein, die ab, bis oder über den Hauptbahnhof der Landeshauptstadt verkehren. Trotz der Reparatur vermeldet die Bahn im Internet noch immer, dass viele Fernverkehrsverbindungen, die in München starten oder enden, ersatzweise bis München-Pasing oder München-Ost verkehren oder dort abfahren. Folgende Verbindungen sind davon betroffen:

ICE-Züge Hamburg – Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt (M) – Stuttgart – München

– – – – Frankfurt (M) – – ICE-Züge Hamburg – Berlin – Halle (S) bzw. Leipzig – Erfurt – Nürnberg – München

– – Halle (S) bzw. – – – ICE-Züge Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Würzburg – München

– – Kassel-Wilhelmshöhe – – ICE-Züge Dortmund – Köln Messe/ Deutz – Frankfurt (M) – Nürnberg – München

– Messe/ – Frankfurt (M) – – ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt (M) Flugh. – Mannheim – Stuttgart – München

– – Frankfurt (M) Flugh. – – – TGV-Züge Paris – Karlsruhe – Stuttgart – München

– – – EC-Züge Zürich – Lindau – München

– – EC-Züge Italien – Brenner – Innsbruck – München

– Brenner – – RJ-Züge Budapest – Wien – Salzburg – München

– – – IC-Züge Karlsruhe – Stuttgart – München

Zudem sollen einige Züge, die München Hauptbahnhof durchfahren, ersatzweise über München-Pasing oder München-Ost geleitet werden. Aktuell betrifft das die EC-Züge Frankfurt/Main - Stuttgart - München - Salzburg - Österreich. Ob die Züge infolge der Reparatur doch regulär verkehren, ist noch immer unklar. Nähere Informationen finden Sie auf der Website der Bahn.

Bahn: Auch der Regionalverkehr über Augsburg fließt wieder

Die Entwarnung für den Regionalverkehr bedeutet auch ein Ende der Verzögerungen auf den Strecken nach Kempten, Regensburg, Passau und Mittenwald sowie aus Richtung Ulm und Nürnberg. Damit sind wohl auch die Störungen des Regionalverkehrs über Augsburg vorerst behoben. Die genaue Betriebslage finden Sie hier.

Nach einem #Brand in einer Trafostation sind sämtliche S-Bahnhöfe vom Hauptbahnhof München bis München-Pasing stromlos. Die Feuerwehr ist alarmiert um notdürftig auszuleuchten. Rolltreppen und Aufzüge funktionieren derzeit nicht. Der Zugverkehr läuft.#wirfuerMuenchen pic.twitter.com/uJQ3qZnsPN — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 16. November 2019

Neben der Donnersbergerbrücke waren auch die anderen S-Bahn-Halte zwischen Hauptbahnhof und Pasing von dem Stromausfall betroffen. Die S-Bahnen konnten zwar fahren, allerdings musste laut Abendzeitung die Feuerwehr die dunklen Stationen ausleuchten.

Weitere Störungen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Zusätzlich zu dem Stromausfall in München hat die Bahn aktuell mit einer witterungsbasierten Störung an einer Oberleitung zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald zu kämpfen. Zwischen Garmisch und Reutte in Tirol liegt ein Baum auf den Gleisen. Auch hier ist der Bahnverkehr unterbrochen. Informationen erhalten Sie hier. (dfl)

