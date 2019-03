14:24 Uhr

Vermisster Hund findet nach drei Wochen zu seiner Familie zurück

Hundeliebhaberin Tina war mit ihrem Mischling Teddy auf einer Schneeschuhtour, als der Vierbeiner verschwand. Nach drei Wochen kehrte er nun von allein zurück.

Mehrere Tage lang dauerte die Suche nach dem vermissten Hund Teddy. Eine große Truppe um die Reichenhaller Bergwacht, die Besitzerin und viele private Helfer konnte den Mischling jedoch nicht finden. Die Besitzerin aus Schneizlreuth hatte den zweijährigen Rüden am 16. Februar auf eine Schneeschuhtour am Ristfeuchthorn mitgenommen. Teddy ging der 48-Jährigen dort inklusive Laufleine unterhalb der Sellaranalm verloren, wie aus einem Bericht des BRK Berchtesgaden hervorgeht.

Teddy kehrt unversehrt zur glücklichen Besitzerin nach Schneizlreuth zurück

Fast täglich war die Hundebesitzerin nach Weißbach und zum Ristfeuchthorn gefahren, um ihren Liebling zu suchen. In der Nacht zum 9. März ging bei der Reichenhaller Bergwacht eine Meldung ein, wonach der Hund gegen 21 Uhr zwischen Weißbach und Inzell gesehen worden sei. Am Samstagmorgen teilte ein Weißbacher schließlich mit, dass der Mischling in seinem Vorgarten liege.

Ein Tierarzt stellte bei dem ursprünglich aus Rumänien stammenden Straßenhund lediglich einen Gewichtsverlust fest. Der Hund hatte die oft schlechten Witterungsverhältnisse am Berg unverletzt überstanden und war offenbar instinktiv entlang der B305 in Richtung seiner Besitzerin gelaufen. (lesa)

