Viel Sonne: So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende klettern die Temperaturen vereinzelt bis auf 38 Grad dazu viel Sonnenschein. In Alpennähe können Gewitter aufziehen, nachts kühlt es ab.

Am Wochenende bestimmt in Bayern hoher Luftdruck und zunehmend heiße Luft das Wetter. Nur Teile Schwabens und Oberbayerns bleiben von der Hitze verschont, in Franken droht Waldbrandgefahr.

Zum Mittag und Nachmittag scheint die Sonne mit Höchstwerten bis zu 28 Grad und nur schwacher bis mäßiger Wind aus Osten.

Wetter am Samstag: Die Nacht zum Sonntag wird wolkenlos und warm

Die Nacht zum Sonntag wird wolkenlos, im Alpenvorland bilden sich vereinzelt Nebelbänke. Tagsüber bleibt es weiterhin schön mit viel Sonne. An den nördlichen Mittelgebirgen und auch an den Alpen sind vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 31 Grad. In Franken hingegen steigen die Temperaturen bis zu 36 Grad, am Untermain sogar 38 Grad.

In der Nacht auf Montag kühlt es merklich ab zwischen 17 und 13 Grad. Richtung Alpen sinken die Temperaturen bis auf zehn Grad. (AZ)

