02.05.2019

Vorwürfe gegen Ex-Vertrauten des Papstes

Geistlicher aus dem Bistum Eichstätt

Ein früherer Vertrauter von Papst Benedikt XVI., der heute im Bistum Eichstätt lebt, soll während seiner Amtszeit in Rom einen ihm unterstellten Priester sexuell bedrängt haben. Das berichtete die Bild und berief sich auf einen ihr vorliegenden Brief des Geistlichen, der die Vorwürfe erhebt. Darin heiße es, er sei häufig „Opfer sexueller Übergriffe“ seines damaligen Vorgesetzten geworden. Der beschuldigte Vatikandiplomat weist laut Bild die Vorwürfe zurück, sein Anwalt spreche von „böswilliger Verleumdung“. Das Bistum Eichstätt hat am Dienstag alle Anfragen zu den Vorwürfen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Das Bistum betonte, es lägen keine Hinweise vor, die „Maßnahmen im Sinn der Leitlinien der deutschen Bischöfe“ erforderlich machten. Anzeigen von Betroffenen habe es bis jetzt nicht gegeben. (kna)

Themen Folgen