Waffen für Rechtsradikale: Festnahme in Passau

In Passau hat die Polizei einen Drogenkurier festgenommen, in dessen Auto sich 23 Kilo Amphetamin befunden haben.

Bei den grenzübergreifenden Ermittlungen zum Aufbau einer rechtsradikalen Miliz in Deutschland wurde ein mutmaßlicher Drogenkurier in Passau festgenommen. In seinem Auto hätten sich 23 Kilo Amphetamin befunden, bestätigte die Polizei am Sonntag. Nach seiner Festnahme am Mittwochabend sei er einem Haftrichter vorgeführt worden.

Polizei nimmt Drogenkurier in Passau fest

Ermittler stellten bei Durchsuchungen in Österreich ein riesiges Waffenarsenal für Rechtsradikale sicher. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Österreich wurden mehrere Verdächtige festgenommen. Mit den Waffen sollte "möglicherweise eine rechtsradikale Miliz" in Deutschland aufgebaut werden, hatte der österreichische Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag erklärt. Sie sollen mit Erlösen aus dem Drogenhandel finanziert worden sein. (dpa/lby)

