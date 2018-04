vor 44 Min.

Wann öffnen die Freibäder in der Region? Bayern

Fribbe, Naturfreibad oder Gerfriedswelle: Die Freibäder in der Region öffnen bald. Wir geben einen Überblick über Eröffnungstermine und Eintrittspreise.

Oh, wie ist das schön! Mit bis zu 26 Grad Celsius erwartet die Menschen in Schwaben heute wieder ein richtiger Sommertag. Und so warm soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch am Wochenende bleiben. Für ein bisschen Abkühlung sorgen nur vereinzelte Wolkenfelder.

Für das endgültige Sommer-Gefühl fehlt jetzt nur noch der Besuch im Freibad. Doch da müssen sich die Menschen noch gedulden: Beginn der Freibadsaison ist meist erst im Mai. In unserer interaktiven Karten sehen Sie, wann die Freibäder in der Region öffnen - und wie viel der Besuch kostet.

(AZ)

