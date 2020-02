09:12 Uhr

War in Kaufbeuren ein Wolf unterwegs?

In Kaufbeuren wurde offenbar ein Wolf gesichtet. Spuren gibt es aber nicht.

Plus Eine Frau will am Waldrand des Kaufbeurer Ortsteils Kemnat einen Wolf gesehen haben. Das Umweltamt hält die Aussagen der Frau für plausibel.

Ist der Wolf zurück im Allgäu? Dafür spricht zumindest die Sichtung einer Frau am vergangenen Donnerstag. Sie will am Waldrand des Kaufbeurer Ortsteils Kemnat einen Wolf gesehen haben.

Frau sichtet Wolf am Waldrand: Verwertbare Spuren gibt es in Kaufbeuren nicht Das hat Oberbürgermeister Stefan Bosse am Montagabend im Umweltausschuss des Stadtrats berichtet. Das Umweltamt hat die Angaben der Frau überprüft und hält sie für plausibel. Die Bürgerin hat ihre Beobachtung der Stadtverwaltung am Freitagmittag gemeldet, wie der Leiter des Umweltamtes, Andreas Schmal, in der Sitzung sagte. Daraufhin habe eine Biologin geprüft, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt haben kann. Am Ende hielt sie die Angaben für plausibel. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wolf in Kaufbeuren unterwegs? Das Tier kann längst über alle Berge sein Das Tier sei aus dem Wald herausgekommen und habe am Waldrand entlang geschnüffelt. Konkrete Spuren, wie etwa Kot, wurden aber nicht gefunden. Schmal erläuterte, dass ein Wolf täglich eine Marathondistanz zurücklege. Er sei also vermutlich inzwischen über alle Berge. Laut Schmal gibt es derzeit in Deutschland über 100 Wolfsrudel. Im Ostallgäu seien vergangenes Jahr zwei Wölfe gemeldet worden. Es liege also durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch auf Kaufbeurer Flur ab und an ein solches Tier umher streife. (rm) Lesen Sie dazu auch: Warum haben wir mehr Probleme mit dem Wolf als andere Länder?

