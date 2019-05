Warum die Familie Wolff einen Muttermuttertag feierte

Plus In dieser Familie freuten sich gleich zwei Frauen über Geschenke. Das lesbische Ehepaar Melanie und Sabrina Wolff hatte einen besonderen Wunsch.

Es ist Freitagnachmittag und hinter einem Gartenzaun in Herbertshofen, in einem kleinen Gewächshaus, steigt eine Schildkröte in die Luft. Tim hält den Panzer fest in beiden Händen, reckt das Tier in die Höhe und beäugt es wie eine Trophäe. „Unsere schönen Schildkröten!“, fiepst er und strahlt mit einem breiten Milchzahngrinsen. Neben ihm kniet seine Mutter Sabrina Wolff, 31. Sie umarmt den Dreijährigen und hat ein Auge darauf, dass dem Haustier auch nichts passiert. Diese Tierliebe, die habe Tim ganz eindeutig von ihr, sagt sie. Die Vorliebe für Mützen und Cappies sowieso. Und seine Kreativität, das zeigen die bunten, wilden Bilder, die Tim gemalt und in seinem Kinderzimmer aufgehängt hat.

„Stimmt. Alle denken, dass sie seine leibliche Mutter ist“, sagt Melanie Wolff, 30. Sie ist auch Tims Mutter. Sogar diejenige, die ihn geboren hat. Deshalb ist – streng juristisch – ihre Ehefrau Sabrina eben doch nicht Tims andere Mutter. Melanie Wolff sagt: „Dieses Thema ist für uns noch nicht geklärt.“

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wuchsen 2016 etwa 14.000 Kinder in Deutschland wie Tim auf: in „Regenbogenfamilien“. Konstellation Vater-Vater-Kind oder – noch viel häufiger – Mutter-Mutter-Kind. Es war ein langer Weg, bis solche Familien entstehen und offen leben konnten. 1998 wurde der Paragraf, der Homosexualität unter Strafe stellte, endgültig aus dem Gesetzbuch gestrichen. Drei Jahre später durften Schwule und Lesben ihre Beziehung in eingetragenen Lebenspartnerschaften offiziell machen. 2017 dann die „Ehe für alle“. Wollen diese Paare nun eine Familie gründen, wird es kompliziert. In diesem Fall ist rechtlich noch lange nicht alles geklärt.

Bei heterosexuellen Ehepaaren sind die Familienverhältnisse schon mit der Geburtsurkunde des Nachwuchses geregelt – selbst wenn der Ehemann nicht der leibliche Vater ist, sondern ein Samenspender. Nicht so bei verheirateten Frauenpaaren, die sich für eine Samenspende entscheiden. Mutter ist diejenige, die das Kind zur Welt bringt. Die Partnerin kann die Stiefkindadoption in der Regel erst zwei Monate nach der Geburt beantragen. Es folgen Kontrollen des Jugendamtes, Gerichtstermine, viel Bürokratie.

Die eine heißt „Mama mit Brille“, die andere „Mama ohne Brille“

Was das angeht, zögert Melanie Wolff. Das Paar aus Herbertshofen, einem Ortsteil von Meitingen bei Augsburg, will lieber warten – bis sich die Gesetzgebung vielleicht doch bewegt. „Mich stresst der Gedanke, von Ämtern kontrolliert und geprüft zu werden“, sagt sie. Ihre Frau versteht nicht, warum es diese Hürden gibt – Kinder wie Tim seien doch absolute Wunschkinder. Und heterosexuelle Paare müssten sich ja auch nicht prüfen lassen. „Die Ironie ist: Ich bin selbst Erzieherin, fünf Jahre hat meine Ausbildung gedauert“, sagt Sabrina Wolff.

„Mami“ und „Mama“, so hatten sie sich das vorgestellt. Doch Tim regelt das auf seine Weise. Derzeit nennt er Melanie „Mama mit Brille“, Sabrina „Mama ohne Brille“. Ab und an ruft er sie auch beim Vornamen. Trotzdem sagt Sabrina Wolff: Unsere Familie ist klassisch. Fast spießbürgerlich. Auch wenn sich viele unter klassisch und spießbürgerlich etwas anderes vorstellen.

Sie leben in einem Haus auf dem Land mit einem „Gartenzäunle“ aus Holz. Die eingetragene Lebenspartnerschaft feierten sie wie eine Hochzeit: am 12.12.2012, beide im Anzug, mit Bürgermeister. Der nächste Schritt war glasklar und doch kompliziert: ein gemeinsames Kind. Samenbanken? Eindeutig zu teuer. Adoption? Das sei schon für Hetero-Paare sehr kompliziert.

Schließlich stießen sie auf ein privates Forum. Beide fanden einen Spender, der sie rundherum überzeugte, äußerlich und vom Charakter. Ein „Yes“-Spender: Ihr Kind soll mal das Recht haben, zu erfahren, wer der Vater ist. Und das Recht, ihn kennenzulernen.

Sie trafen den Spender, wagten es und schon war es passiert. „Bei Melanie hat es sofort funktioniert“, sagt Sabrina Wolff. „Das war unser Sechser im Lotto“, sagt Melanie.

Berlin. Im Bundestag und in den Ministerien ist das Konzept der Regenbogenfamilie ein Fall für Ausschüsse und Sachverständige. Die Grünen legten 2018 einen Gesetzentwurf vor, dann das Justizministerium eine neue Diskussionsvorlage. Von Mitmutterschaft und „intendierter Elternschaft“ ist die Rede. Doch wie sieht es mit den Rechten homosexueller Paare aus?

Das Ziel, Regenbogenfamilien zu stärken, sei eigentlich Konsens unter Familienrechtlern, sagt die Juristin Katharina Lugani von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die dazu als Sachverständige Stellung bezogen hat. Über die Ausgestaltung könne man sich allerdings unendlich streiten. „Da liegt der Teufel im Detail.“ Konservative Rechtsexperten plädieren beispielsweise für eine Beibehaltung des bisherigen Abstammungsrechts.

Der bürokratische Aufwand wollte einfach nicht enden

„Wäre mir etwas zugestoßen, wäre mein Sohn theoretisch erst einmal Vollwaise geworden“, sagt Anna. Sie lebt in Oberbayern, am Rande eines Dorfes, gemeinsam mit ihrer Frau Lena und ihrem leiblichen Sohn. Es dauerte lange, bis amtlich besiegelt war, dass der Kleine zwei Mütter hat. Der Dame vom Jugendamt sei es regelrecht peinlich gewesen, die Familie für die Adoption zu überprüfen. Der bürokratische Aufwand habe einfach nicht enden wollen, sagt Lena. Als sie mal wieder vors Familiengericht treten musste, nach knapp zwei Jahren Kampf, habe sie fast geweint. Dann stand ihr Name endlich in der Geburtsurkunde – als Vater. In diesem Moment habe sie lachen müssen. Die Korrektur, die letzte Hürde zur gleichberechtigten Mutterschaft, ließ sich dann auch noch bewältigen.

Anna und Lena möchten ihre richtigen Namen nicht preisgeben und auch nicht den Namen ihres Sohnes. Zu häufig lesen sie feindselige Beiträge in sozialen Medien, Kommentare, die meistens von rechts kommen. In ihrem Alltag scheinen diese Sorgen fern. Die Hebamme aus dem Ort hatte kein Problem damit, die Geburt zu begleiten. Der evangelische Pfarrer in der nächstgelegenen Stadt taufte den kleinen, blonden Kerl. „Ich hatte ja zuerst befürchtet, dass bald Menschen mit Fackeln und Kreuzen vor unserem Gartentor stehen“, sagt Anna, halb im Scherz. „Aber im Gegenteil, hier ist es teilweise weniger spießig als in München.“

„Es ist so, dass das Gesetz hinterherhinkt“, sagt Melanie Wolff in Herbertshofen. „Aber die Gesellschaft ist bereit.“ Keine viertausend Einwohner leben in dem Ort. „Wir waren das erste homosexuelle Ehepaar hier“, sagt Sabrina. Tim hängt gerade neben ihr kopfüber vom weißen Wohnzimmersofa. Er sucht nach Legosteinen, die unter die Couch gekullert sind. Die Liebe zur Technik hat er von seiner „Mama mit Brille“. Da ihre Familienkonstellation so selten ist, müssen sie sich ständig erklären. Sabrina kennt den Monolog: „Ja, wir sind zusammen, wir sind homosexuell, verheiratet, haben ein Kind und: Ach, Sie wollen jetzt noch wissen, wie es entstanden ist?“ Sie antwortet dann trotzdem geduldig. Sie sagt, sie wolle aufklären und zeigen, wie normal und gewöhnlich ihre Familie sei.

Die Geschichte des Muttertags 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Muttertag wird immer am zweiten Maisonntag in mehr als 40 Ländern gefeiert. Er geht zurück auf die amerikanische Methodistin Ann Jarvis; ab 1907 kämpfte sie für einen Mütter-Ehrentag. Anlass war der erste Todestag ihrer eigenen Mutter. Präsident Thomas Woodrow Wilson erklärte 1914 per Gesetz den Muttertag zum offiziellen Staatsfeiertag.

In Deutschland wurde der Brauch vor allem dank des Verbandes Deutscher Blumenhändler nach dem 1. Weltkrieg übernommen; die weiße Nelke galt damals als Symbol des Muttertags. Die Nationalsozialisten machten diesen 1934 erstmals zum offiziellen Staatsfeiertag; sie vereinnahmten ihn für ihren Mutterkult.

Seit 1950 wirbt das von der Frau des ersten deutschen Bundespräsidenten, Elly Heuss-Knapp, gegründete Müttergenesungswerk am Muttertag für seine Anliegen und um Spenden. Heute profitieren vor allem die Blumenhändler von dem Tag. Schätzungen zufolge ist ihr Umsatz ein Drittel höher als an anderen Tagen.

Die Frage nach männlichen Bezugspersonen und Rollenbilder beschäftigt die Wolffs natürlich auch. „Wir wissen, dass das ein Thema für Tim sein wird“, sagt Melanie. Spätestens in der Pubertät, aber vermutlich schon, sobald er die Schule besuchen und die Freunde Fragen stellen werden. „Wir können ihm keinen Vater geben. Dafür hat er Opas, einen Uropa, Onkel“, sagt sie. Oft höre sie die Frage: „Und wer ist der Mann in der Beziehung? Diese Klischeefrage ist schon etwas gaga.“

Früher war das Thema noch viel mehr ein Tabu, sagt Lena aus dem oberbayerischen Dorf. In lesbischen Freundeskreisen habe man sich Zettel unter der Hand weitergegeben. Darauf standen Adressen von Ärzten, die Paaren zum Wunschkind verhelfen. Während das alles heute auch hier immer „normaler“ werde, wählten Lena und Anna damals den Weg zu einer dänischen Samenbank.

Es gab damals zu wenige spezialisierte Ärzte in Deutschland, in Dänemark war das unkomplizierter. Gut und gerne der Wert eines Mittelklassewagens, so viel hätten sie investieren müssen. Mittlerweile haben sie ihrem Sohn seine Herkunft erklärt. „Er erzählt gerne, er sei ein halber Däne“, sagt Anna. Nun steht der Schuleintritt bevor und dem Jungen viele neugierige Fragen.

Und was passiert jetzt am Muttertag?

Lange Zeit galt von Seiten der Bundesärztekammer die Richtlinie: Nur heterosexuelle, verheiratete Frauen dürfen auf Samenspenden zugreifen. Diese Linie, die rechtlich nicht bindend war, hat die Kammer 2018 ersatzlos gestrichen. Die Länderkammern können selbst entscheiden und haben auch eigene Regeln erlassen – nur nicht Bayern, Berlin und Brandenburg. Hier herrscht Ungewissheit.

„Die Bundesärztekammer hat sich aus der Diskussion zurückgezogen. Die Juristen sollen sich darum kümmern“, sagt die Psychologin Constanze Bleichrodt. Sie leitet die Cryobank-München, ein Kinderwunschzentrum und zugleich eine Samenbank, in der das Erbgut von etwa 80 Männern in Stickstoff lagert. Die Zahl der Ärzte, die lesbische Paare mit Kinderwunsch behandeln, ist noch immer klein. Vielleicht hätten sie auch ein wenig Angst vor diesem Thema, mutmaßt Bleichrodt, oder sie würden sich nicht explizit mit der komplizierten Sachlage befassen. Die Nachfrage sei aber groß: die Wartedauer bei Cryobank-München für ein Erstgespräch betrage zwei Monate.

Nun ist also Muttertag. Anna und Lena, das Ehepaar aus Oberbayern, weiß schon jetzt: Die eine erhält am Sonntag ein Geschenk, die andere am Vatertag. Das hat der Kinderhort so bestimmt. Das Paar nimmt es mit einem Schulterzucken hin.

Sabrina Wolff wiederum sieht den Tag ziemlich gelassen: „Der Muttertag ist so ähnlich wie der Valentinstag. Die Blumenindustrie freut sich.“ Vielleicht machen sie einen Ausflug, backen oder basteln gemeinsam mit dem Sohn. Dann bekommen auch beide Mütter etwas.