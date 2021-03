06:29 Uhr

Wegen Corona: Freistaat Bayern unterstützt Vereine mit Finanzspritze

Der Breitensport in Bayern leidet massiv unter dem Lockdown und den Corona-Beschränkungen. Die sogenannte Vereinspauschale wird daher erneut verdoppelt.

Von Vanessa Polednia

Wie kann der Freistaat den bayerischen Sportvereinen durch die Corona-Krise helfen? Über diese Frage sprach Staatsminister Joachim Herrmann ( CSU) im Innenausschuss des Landtages am Mittwochvormittag. Die Lösung der regierenden Parteien lautet: Die finanzielle Zuwendung an bayerische Sport- und Schützenvereine wird über die sogenannte Vereinspauschale erneut verdoppelt und damit von 20 auf 40 Millionen Euro aufgestockt. Der Haushaltsausschuss, der im Anschluss tagte, machte die Förderung dingfest.

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte der haushaltspolitische Sprecher der Freien Wähler, Bernhard Pohl, dass die Vereinspauschale interfraktionell von der CSU, den Freien Wählern, der SPD und FDP sowie den Grünen beschlossen wurde. „Ich freue mich, dass wir dem Breitensport damit unbürokratisch helfen können“, sagte Pohl. Die SPD-Fraktion hatte zuvor ebenfalls die Verdopplung gefordert und einen entsprechenden Änderungsantrag für den Haushalt gestellt.

Sportverbände verzeichnen Schaden von fast einer halbe Milliarden Euro

Die Parteien sind sich einig: Der Ausfall von Veranstaltungen als Einnahmequelle und eine massive Mitgliederkündigungswelle im sechsstelligen Bereich machen die Finanzspritze notwendig. Der Bayerische Landessportverband (BLSV) hat in einer internen Umfrage einen Schaden von 450 Millionen für das laufende Jahr errechnet. 20 Prozent der rund 12.000 Sportvereine, unterteilt in 56 Fachverbände, haben an der Umfrage teilgenommen. Für das Jahr 2020 hatte der BLSV 200 Millionen Euro angegeben. Die aufgestockte Vereinspauschale verschaffe den Vereinen etwas Erleichterung, hieß es vom Dachverband.

Die Mehrzahl der traditionsbewussten Schützen bliebe ihren Vereinen treu, sagt Geschäftsführer des Bayerischen Sportschützenbundes, Alexander Heidel. Fehlende Veranstaltungen hätten dagegen einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 2,6 Millionen erzeugt.

Joachim Herrmann: "Sport ist für Gesundheit und Zusammenhalt wichtig"

„Wir sind uns der schwierigen Lage bewusst“, betonte Staatsminister Herrmann im Landtagsausschuss. Der Vereinssport sei nicht nur für die Gesundheit wichtig, so der Staatsminister, sondern auch für den sozialen Zusammenhalt. Vor allem für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sei die Vereinszugehörigkeit von großer Bedeutung. „Mit der Vereinspauschale lassen sich nicht alle Probleme lösen“, sagte der bayerische Innenminister, „aber 2020 wurde sie als hilfreich erachtet“.

Die finanzielle Hilfe soll im Sommer ohne zusätzlichen Aufwand bei den Vereinen ankommen. Auf die Kritik der Grünen, dass Hilfsgelder womöglich nicht nach Bedarf, sondern „mit der Gießkanne“ ausgeschüttet würden, wies Herrmann auf die bereits vorhandenen Auflagen der Vereinspauschale hin, die sich unter anderem an der Mitgliederstärke und der Größe der Jugendarbeit vor der Corona-Krise bemisst.

