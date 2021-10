Weihnachtsmärkte in Bayern: Diese Corona-Regeln gelten

2021 werden in Bayern wohl wieder viele Weihnachtsmärkte stattfinden. Das sind die Corona-Regeln, die einen sicheren Weihnachtsmarkt-Besuch ermöglichen sollen.

Glühwein ohne 3G: Für die Weihnachtsmärkte in Bayern gelten 2021 zwar bestimmte Corona-Regeln, es sind aber zumindest draußen weder Impfnachweise noch Masken nötig. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sprach von einem "maßvollen Schutzkonzept".

Welche Corona-Maßnahmen gelten konkret? Das wurde im Oktober von der bayerischen Staatsregierung mit dem "Rahmenkonzept für Weihnachtsmärkte" festgelegt. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Regeln:

Corona-Regeln für Weihnachtsmärkte in Bayern

Abstand: Wo immer es möglich ist, soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die Veranstalter müssen dafür sorgen, dass sich keine Menschenansammlungen bilden - vor allem an Eingängen, Ausgängen und im Bereich der Toiletten. Die Staatsregierung empfiehlt in ihrem Rahmenkonzept unter anderem vergrößerte Abstände zwischen den Ständen, Abstandsmarkierungen oder Schilder, um den Besucherstrom zu lenken. Mehrere Städte in Bayern wie zum Beispiel Nürnberg setzen auf einen dezentralen Markt an mehreren Plätzen. Wenn kein Mindestabstand möglich ist, wird für den Schutz gegen COVID-19 das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen.

Maskenpflicht: Allgemein gilt keine Maskenpflicht auf den Weihnachtsmärkten in Bayern - zumindest draußen. Drinnen sieht das anders aus: Gibt es geschlossene Stände, muss dort mindestens eine sogenannte OP-Maske getragen werden. Ausgenommen davon sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die nachweisen können, dass sie aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürfen. In der Gastronomie darf die Maske am Tisch natürlich abgenommen werden. Auch Mitarbeiter müssen in Innenbereichen keine Maske tragen, wenn sie einen festen Platz haben, an dem sie entweder den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können oder mit einer Trennscheibe geschützt sind.

Gastronomie und Alkohol: Für viele Menschen gehört der Glühwein zum Weihnachtsmarkt dazu. Auf den muss auch 2021 nach aktuellem Stand nicht verzichtet werden. Fürs Essen und Trinken sehen die bayerischen Corona-Regeln keine besonderen Einschränkungen vor. Speisen und Getränke dürfen gekauft und auf dem Weihnachtsmarkt verzehrt werden.

3G: Das Rahmenkonzept der bayerischem Staatsregierung formuliert es deutlich: "Es besteht grundsätzlich keine gesetzlich angeordnete 3G-Pflicht auf Weihnachtsmärkten". Damit wird es auch keine Umzäunung oder besondere Einlasskontrollen geben. Das gilt aber nur für draußen. In Innenbereichen sind die Corona-Maßnahmen strenger, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 liegt: Dann muss bei Gastronomie in geschlossenen Ständen, Zelten oder Hütten mindestens 3G eingehalten werden.

Corona-Maßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt: Drinnen mit 3G, 3G plus oder 2G

Die 3G-Regel bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben. Das gilt in Bayern allgemein in der Innengastronomie oder bei Veranstaltungen.

Auch für die Weihnachtsmärkte in Bayern gilt, dass Veranstalter statt 3G freiwillig auf 3G plus oder 2G setzen können. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei 3G plus einen PCR-Test vorweisen, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Ein Antigen-Schnelltest reicht dann nicht mehr aus. 2G ist noch strenger: Hierbei bekommen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Wer darf 2021 keinen Weihnachtsmarkt in Bayern besuchen?

Die Staatsregierung führt in ihrem Rahmenkonzept auch aus, wer keine Weihnachtsmärkte in Bayern besuchen darf: Das sind wenig überraschend Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, unter Quarantäne stehen oder Corona-Symptome zeigen.

