vor 49 Min.

Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Süd-Schwaben Bayern

Am Montag zogen erneut schwere Gewitter über Schwaben hinweg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagabend Unwetterwarnungen für das südliche Schwaben und Oberbayern herausgegeben. Betroffen sind auch das Allgäu und der Kreis Landsberg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagabend Unwetterwarnungen für das südliche Schwaben und Oberbayern herausgegeben. Laut Meteorologen sind Gewitter mit heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h und kleinkörniger Hagel möglich.

Die Unwetterwarnung gelten für die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu, Unterallgäu, Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau. Auch in den Landkreisen Dillingen und Neu-Ulm warnen die Meteorologen vor starken Gewittern.

Am Sonntagabend hatten schwere Unwetter in Nordschwaben die Rettungskräfte beschäftigt. In kurzer Zeit liefen vielerorts Dutzende von Kellern voll. Zudem waren Straßen vorübergehend überflutet. Die Feuerwehren im Raum Donauwörth, Rain, Genderkingen, Oberndorf und Asbach-Bäumenheim waren im Dauerstress. Erst gegen 2 Uhr morgens waren die Einsätze abgeschlossen. (AZ)

