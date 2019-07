Wie die Isar zur Kampfzone zwischen Party und Natur wurde

Plus Partyvolk, Angler, Bootsfahrer, Tiere – jeder will ein Stück vom Fluss haben. Da musste es rund um München zu Konflikten kommen. Einige sind schon eskaliert.

Wer ein Bild sucht für den Kampf um die Isar, muss dem Nebel folgen. Über dem Ufer in Sendling schweben an diesem wie an jedem schönen Sommertag grauweiße Nebelschwaden. Nur – dass es kein Nebel ist. Es ist Rauch, den die Grills aus ihrer Kohlelunge husten. Er legt sich wie ein Schleier über eine Szene, die an eines von Ali Mitgutschs berühmten Wimmelbildern erinnert. München nimmt hier am Strand eine Auszeit.

Unter der Rauchwolke sammeln sich Menschen um Feuerstellen, jede Gruppe eine Insel für sich. Wer seinen Platz gefunden hat, der bleibt, denn die Sonnenplätze dicht am Fluss sind umkämpft. Picknickdecken markieren jedes kleine Revier, dazu: Campingstühle, Fahrräder, Kinderwagen. Hämmernde Musikboxen konkurrieren um den Klangraum. Eine Entenfamilie schwimmt Slalom zwischen Bierkisten und Weinflaschen in der kühlenden Isar und einem Paar, das im knietiefen Wasser stehend zu knutschen beginnt. Und dann ziehen Schlauchboote vorüber, mit bierlaunigen Kapitänen, die paddeln und grölen. An diesem Ort, den die Münchner „Flaucher“ nennen, fächert sich die Isar auf wie ein Delta.

Als 2001 der „Isar-Plan“ in Kraft trat, begann die Renaturierung des Gewässers. Der Flaucher sollte als Vorbild dienen, weil er dem wilden Ursprung des Gebirgsflusses so ähnlich scheint. München überließ die Isar der Wildnis – und die Menschen kamen. Oft und gerne tun sie es alle auf einmal: Feierlustige, Angler, Bootsfahrer. Und die Tiere sind auch noch da. Doch die Frage, wem die Isar gehört, ist nicht geklärt. Und die Konflikte, die sich daraus ergeben, sind es erst recht nicht.

Bei Bad Tölz gelten seit drei Monaten strenge Regeln

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beispielsweise hat strenge Regeln durchgesetzt, für die Natur und die Sicherheit. Keine alkoholisierten Spaßfahrten mehr auf der Isar. Promillegrenze und Fahrverbot für Herbst und Winter. Nun, drei Monate nach Inkrafttreten, liegt eine erste Bilanz auf dem Tisch. Sie sei positiv, sagt das Landratsamt. Die Besucher, die im Sommer zu Tausenden mit Kanus oder Schlauchbooten flussabwärts fahren, seien einsichtig. Und: Auch ihr Verhalten habe sich geändert.

In München spenden an diesem Tag fünf Gummiboote, die eben noch auf der Isar trieben, jetzt im Kiesbett Schatten. Als Kapitän stellt sich vor: Nicholas, ein Brite aus Birmingham, rote Haare, roter Bart. Er feiert mit Kollegen aus seiner Firma, jungen Menschen aus Belgien, Frankreich, Mexiko und Spanien. „Every single friday“, an wirklich jedem Freitag, sagt er, steigen sie nach Feierabend in Pullach ins Boot und schippern zum Flaucher.

Sie haben sich billige Boote zugelegt, für 30 Euro, sagt Nicholas. „Ridiculous“ findet er diesen Preis, nahezu lächerlich. Der Spaß an der Isar fühlt sich für Nicholas günstig und frei an. Aber haben sie schon vom Alkoholverbot gehört? Ein Kollege fällt Nicholas ins Wort, ein merklich alkoholisierter Franzose mit Schnurrbart: Ja, klar, Alkoholverbot. Aber das gelte doch nur in Tölz. Und auch nur für den Bootsführer. Der Franzose hat sich informiert – und öffnet die nächste Bierflasche. Der Flaucher scheint für Nicholas Bayerns Himmel zu sein. Die Schönheit der Isar, die Herrschaft über das eigene Boot – wenn da nur nicht die anderen wären, die betrunkenen Kapitäne. Einmal sei er mit einem anderen Boot kollidiert, erzählt Nicholas. Der Chaot habe ihn gerammt und überholt.

Ein Sonntag – Feierabend. Die Wasserwacht an der Marienklause holt ihre Fahne vom Mast. Sie überwacht ein altes Wehr, neben dem im Sekundentakt die Schlauchboote hinabrutschen. „An so einer Stelle gibt es regelmäßig Tote“, sagt Michael Greiner, ein Mensch mit gutmütigem Lächeln, auf seinem weißen Shirt prangt das Emblem der Retter: rotes Kreuz, blauer Rettungsreifen. „Gerade wenn die Isar Hochwasser führt und sich eine Wasserwalze aufstaut, haben vor allem Kinder keine Chance gegen diese Wucht.“ Aber an einem Sonntag wie diesem ist das Rettungsboot kaum im Einsatz. Das Problem heute war: „Menschen, die Grillkohle einfach ausschütten und nicht einmal ablöschen.“ Mehrere Kinder sind in solch eine Glut getreten.

„Die Schwimmer überschätzen sich oft“, berichtet Greiner. Auch wenn die Außentemperatur auf 34 Grad steigt, bleibt die Isar, ein Gebirgsfluss, stur bei etwa 18 Grad. Der Kreislauf überhitzt und das Bier zu viel tut sein übriges.

Und dann der Müll: Auf einen Kilometer 4,5 Tonnen - an einem Wochenende

Und dann die Boote. Was man braucht, um sicher die Isar zu bewältigen? „Hirn und Verstand“, sagt Michael Greiner. Und eine gute Ausrüstung, keine Billigboote, dafür solche mit mehreren Luftkammern. „Dann macht es auch nichts, wenn ein spitzer Stein eine Kammer aufreißt“, sagt der Wasserwachtler. „Schauen Sie weiter südlich, Richtung Wolfratshausen, Bad Tölz. Da finden Sie alle paar Meter ein kaputtes Boot am Uferrand.“ Und das sind nicht die einzigen Spuren, die Menschen entlang der Isar hinterlassen. „Mei, es wird halt täglich sauber gemacht. 20, 30, 40 Müllsäcke, so viel sammeln die von der Thalkirchner Brücke bis hierher.“ Eine Strecke von einem Kilometer. 4,5 Tonnen an einem Wochenende.

Ob sich Mensch und Natur vertragen? Zehn Jahre, so lange dauerte es, bis der Isar-Plan vollendet war. Stefan Homilius, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts München, bezeichnet das Projekt als Erfolg. „Das ist alles super angenommen worden und das ist zum einen wunderschön, man hat das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben.“ Und zum anderen? Bleiben da Rauch und Lärm. „Wir bekommen mit, dass im Tierpark Hellabrunn teilweise die Tiere flüchten vor dem Rauch der Grills. Zebras beginnen zu rennen, weil sie denken, da ist ein Buschbrand ausgebrochen.“

Das Wasserwirtschaftsamt steht zwischen allen Parteien, den Naturfreunden und jenen, für die der Fluss eine Partymeile ist. Einen runden Tisch, an dem alle zusammenfinden, den gebe es nicht, sagt Homilius. Zumindest nicht, dass er wüsste. Doch wie lässt sich der Ansturm auf die Isar bremsen? „Je mehr Gewässer wir renaturieren, desto eher wird sich die Lage entspannen.“ Die Menschen müssten erkennen, dass die Isar zwischen Tölz und München nicht der einzige Naturraum am Wasser ist. Und selbst in München ist noch Luft für mehr Isar. Im Norden gehe es irgendwann weiter mit der Renaturierung, sagt Homilius – doch dieser Plan stehe erst am Anfang.

Als Henning Schleusener, 54, den Anruf entgegennimmt, wartet er auf eine Fähre, die ihn ans andere Ufer bringen soll. Aber nicht an der Isar. Er nimmt sich gerade eine Auszeit in Norwegen, in den Fjorden. Bis 2018 hat er einen Verleih betrieben, mit 16 Booten auf der Isar zwischen Bad Tölz und Wolfratshausen. „Gute Strecke. Keine großen Gefahrenstellen, alles leicht zu organisieren.“

Fischer Manfred Haff sagt: „Generell ist die Masse das Problem.“ Diese Bootsfahrer bekommen ausnahmsweise ein Lob, weil sie in der Mitte des Flusses fahren. Bild: Uli Bachmeier

Die „Isar-Piraten“ haben keine Genehmigung mehr erhalten

Zu dritt waren sie ein Team. Sie nannten sich „Isar-Piraten“. Nun steht auf ihrer Internetseite eine Traueranzeige: „Aufgrund BayWG Art. 28 (4) (5) und der tatkräftigen Umsetzung durch das LRA Tölz für immer geschlossen.“ Am Ende drei Buchstaben: „RIP“, Rest in Peace – Ruhe in Frieden.

Die Isar-Piraten sind am bayerischen Wassergesetz gescheitert und an den Vorschriften, die der Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen eingeführt hat. Das Landratsamt hat ihnen keine Genehmigung erteilt. Im Naturschutzgebiet sind gewerbliche Touren nicht erlaubt. Und als gewerblich zählen nun auch Anbieter, die nur Boote liefern.

Um fast alles hatten sie sich gekümmert: Einstieg, Ausstieg, vernünftiges Material, sagt Schleusener. Ob Kunden starten durften, entschied das Wetter und der Wasserpegel. Als sie noch keine Genehmigung brauchten, gingen sie eine Selbstverpflichtung ein, sie hielten sich eins zu eins an die Bootsverordnung. Kein Alkohol, Schwimmwesten-Empfehlung, bis 14 Jahre verpflichtend. Keine Glasflaschen, und somit auch kein Bier.

„Das ist keine Säuferstrecke“, sagt Schleusener. Schäftlarn, München-Thalkirchen, der Flaucher, das seien die Problemzonen. Ja, die Isar habe da ein Alkoholproblem – aber nicht bei den Isar-Piraten. „Pro Jahr haben wir 300 Boote auf die Isar geschickt, zehn Jahre lang. Ein einziges Mal mussten Bootsfahrer die Wasserwacht rufen, weil sie zu viel getrunken hatten.“ Bittere Gefühle kommen auf, wenn er an den Fluss denkt. „Diejenigen ohne Plan, mit viel Alkohol und billigen Booten, mit lauter Musik und Gebrüll, die dürfen weiterfahren.“

Ist der Traum von der Isar für ihn beerdigt? Gibt es keine andere Strecke für ihn? „Das tue ich mir für kein Geld der Welt an, diesen Wahnsinn.“ Jetzt müsse er auflegen, seine Fähre in Norwegen legt ab.

Für Manfred Haff ist es eine gute Nachricht, wenn ein Bootsverleih aufhört – selbst wenn es einer ist, der vorbildlich geführt wird. Haff, 75, ist an der Isar groß geworden. Seit 28 Jahren ist er Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Bad Tölz. Die paar „Sonntagsfahrer“, die es früher hier gab, hätten nicht weiter gestört, sagt er. Unter der Woche sei Ruhe gewesen. Jetzt aber kämen die Boote manchmal im Minutentakt. Hier am Oberlauf der Isar zwischen Lenggries und Bad Tölz seien pro Tag schon 300 gezählt worden. Mit den Badegästen sei es dasselbe: erst einige wenige, jetzt hunderte.

„Generell ist die Masse das Problem“, sagt Haff. Selbst wenn sich die Bootsführer der professionellen Rafting-Unternehmen darum bemühten, die Touren einigermaßen naturverträglich zu gestalten, wüssten sie sich oft nicht mehr zu helfen. „Wir leben in einer Spaßgesellschaft, da muss sich was rühren.“ Die jungen Leute, die auf dem Wasser „Remmidemmi“ machen wollen, seien oft kaum zu bremsen. „Sie klettern auf die Steine und springen in die tiefen Gumpen. Das ist für die Huchen extrem schädlich.“

Ein großes Problem entlang der Isar sind die Flaschen und Müllberge, die das Partyvolk regelmäßig hinterlässt. Bild: Lukas Barth, dpa

Die Fischer an der Isar haben sich einige Watschn abgeholt

Und sie haben Neoprenanzüge. „Früher sind die ins Wasser rein und nach zehn Metern wieder raus, weil es zu kalt war. Jetzt lassen sie sich oft hunderte von Metern abtreiben. Das ist schön für die jungen Leute, aber es ist eine Katastrophe für die Fische.“

Haff steht an der Isar im Bereich der Gemeinde Wackersberg. Unter ihm im klaren Wasser tummeln sich dicke Regenbogenforellen. Auf den Steinen liegen Scherben von Wodkaflaschen. Haff kennt hier jeden Winkel. Er weiß, wo die seltenen Huchen stehen, wo Forellen und Äschen leben. Die Laichplätze der edelsten Fische des Alpenvorlands, sagt er, seien durch das massenhafte Treiben auf dem Fluss immer weniger geworden. „Jede Beunruhigung am Wasser ist für Fische, Vögel und Amphibien Terror.“

Dass die Fischer das Wasser am liebsten ganz für sich alleine haben wollen, bestreitet Haff. Lange bevor andere Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, habe sich der Bezirksfischereiverein Selbstbeschränkungen auferlegt. Fangkontingente seien gekürzt, Fangzeiten und die Zahl ausgegebener Fischerkarten eingeschränkt worden. „Wir haben uns in den Anfängen viele Watschn abgeholt, weil wir nicht mehr so viele Leute fischen lassen.“

Und gut die Hälfte seiner Einnahmen nutze der Verein für Naturschutz und Artenvielfalt im Wasser – „ohne direkten Nutzen für die Fischerei“. Zum Beispiel beim Besatz mit Jungfischen: Der Verein gebe nicht nur Geld für Edelfische aus, sondern auch für Elritzen, Schneider und Barben. „Der Verein knechtet sich schon fast zulasten seiner Mitglieder“, sagt Haff. „Mehr schonen, hegen und pflegen können wir nicht mehr.“

Dass es nun strengere Regeln gibt, ist das Ergebnis eines langjährigen Kampfes von Naturschützern, Vogelschützern und Fischern. Doch es scheint sich zu lohnen. Nach Einführung des Winterfahrverbots zum Beispiel seien wieder Nasen – ein bedrohter, vielerorts bereits ausgestorbener Schwarmfisch – aufgekommen. „Das haben wir seit 40 Jahren nicht erlebt. Das war für uns Fischer eine Sensation“, sagt Haff.

Sein größter Wunsch wäre eine weitere Einschränkung des „überbordenden, professionellen Raftings“. Das sei ein Geschäft und habe mit „Gemeingebrauch“ nicht viel zu tun. Haffs Credo lautet: „Es muss alles mit Augenmaß geschehen, damit auch für die nächsten Generationen etwas übrig bleibt.“