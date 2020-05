vor 20 Min.

Wie eine Allgäuerin für ihre rettende Therapie kämpft

Plus Birgit Feucht leidet an Multipler Sklerose. Eine Stammzellentherapie würde helfen. Doch die ist in Deutschland kaum möglich. Nun will Feucht ins Ausland gehen.

Von Simone Härtle

Birgit Feucht ist 52 Jahre alt – und leidet seit fast 20 Jahren an Multipler Sklerose (MS), einer entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst. Die Krankheit kann verschiedenste Auswirkungen haben. Bei der Oberallgäuerin tritt sie in Schüben auf. Die Mutter zweier Kinder ist sportbegeistert, aber joggen kann sie schon jetzt nicht mehr. "Ich gehe oft walken, um meine Muskulatur zu stärken, aber Schmerzen sind mein täglicher Begleiter. Auch geradeaus Laufen erfordert immer mehr Konzentration", sagt Feucht. Früher oder später wird sie wohl auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen