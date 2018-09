Wie zwei Allgäuer Gemeinden zusätzlichen Wohnraum schaffen

Plus Bauen braucht Platz: Zwei Gemeinden im Allgäu gehen unterschiedlich mit dem Thema Flächenverbrauch um. Welche Flächen sie für den Wohnungsbau nutzen.

Schönes Bayern, hässliches Bayern: Wer auf der Bundesstraße B12 und der Autobahn A96 von Ost nach West, von Passau nach Lindau durch den Süden des Freistaats fährt und sich für die Landschaft entlang des Wegs interessiert, erlebt ein Wechselbad der Gefühle: Erst weit im Osten, in Niederbayern, kilometerlange Maisfelder und große Stallungen, dann in Oberbayern dutzende von Gewerbegebieten mit teilweise gigantischen Hallen von Speditions- und Logistikunternehmen und schließlich südwestlich von München und Landsberg eine streckenweise malerische Hügellandschaft, die immer schöner wird, je weiter man ins Allgäu kommt.

Es waren vor allem scharfe Kontraste wie dieser, die dem Volksbegehren der Grünen „Damit Bayern Heimat bleibt – Betonflut eindämmen“ Unterstützer in Scharen zugetrieben haben. 48.225 Bürger und damit fast doppelt so viele wie nötig votierten mit ihrer Unterschrift gegen den „Flächenfraß“. Erst der Verfassungsgerichtshof stoppte das Begehren, mit dem der Flächenverbrauch in Bayern per Gesetz halbiert und auf fünf Hektar pro Tag begrenzt werden sollte. Doch so sehr die Niederlage vor Gericht die Grünen und ihre Verbündeten schmerzte – ein Wahlkampfthema blieb ihnen erhalten. Die teilweise erbittert geführte Debatte hatte gezeigt, dass es den Bayern nicht egal ist, wie und wohin das Land sich entwickelt.

Die Debatte offenbarte allerdings auch einige Schwächen in der Argumentation der Grünen. Es sind nicht in erster Linie die Gewerbegebiete mit Industrie-, Großhandels- und Logistikunternehmen sowie großen Parkplätzen, die am meisten Fläche verbrauchen. Es ist auch nicht der Straßenbau. Mit rund 50 Prozent hat der Wohnungs- und Siedlungsbau den Löwenanteil. Und der findet vor allem dort statt, wo es schön und vergleichsweise günstig ist – zum Beispiel in kleinen Gemeinden im Allgäu.

Die Gemeinden brauchen zusätzlichen Wohnraum

Kurz vor Lindau kommt man auf der B12 nach Hergatz. Gleich nebendran liegt Heimenkirch. Die Einwohnerzahl in den beiden Westallgäuer Gemeinden (Hergatz rund 2400, Heimenkirch rund 3600 Einwohner) hat sich in den vergangenen Jahren nicht wesentlich geändert. Aber Hergatz ist in die Breite gewachsen und wächst noch weiter, Heimenkirch nicht. Der Hergatzer Bürgermeister Uwe Giebl ist kritisiert worden, weil der Gemeinderat angeblich zu viele Baugebiete, deutlich über den Bedarf der einheimischen Bevölkerung hinaus, ausgewiesen hat. Bei Markus Reichart in Heimenkirch war es genau andersrum. Er musste sich vorhalten lassen, dass es in der Gemeinde nicht einmal mehr für ortsansässige junge Familien Bauplätze gibt.

Mit einem grundsätzlichen Problem sind beide Bürgermeister konfrontiert: Sie brauchen zusätzlichen Wohnraum, obwohl die Bevölkerung ihrer Gemeinden nicht wächst. Das ist fast überall in den ländlichen Regionen so und hat im Kern zwei Gründe: Zum einen steigen die Ansprüche der Menschen. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner hat sich im Freistaat in den vergangenen 30 Jahren um mehr als zehn auf rund 48 Quadratmeter erhöht.

Auf der grünen Wiese in Reichertshausen wird ein Supermarkt gebaut. Bild: Daniel Biskup

Dass mehrere Generationen unter einem Dach wohnen, ist längst zum Ausnahmefall geworden. Zum anderen werden vielerorts weniger Babys geboren als alte Menschen sterben. Junge Leute ziehen in die Städte. Diesen Bevölkerungsschwund versuchen Gemeinden auszugleichen. Ihr oft einzig zugkräftiges Argument: ein bezahlbares Haus in schöner Umgebung.

Viele Gemeinden verkaufen Baugebiete, um in öffentliche Gebäude investieren zu können

Und dann gibt es da noch etwas: Ärmere Gemeinden verkaufen nicht selten eigenen Grund, um mit dem Erlös an anderer Stelle zu investieren. Schulen und Kindergärten müssen instandgehalten, Rathäuser müssen saniert, Feuerwehrhäuser neu gebaut werden. Giebl gibt unumwunden zu, dass das in Hergatz die Hauptmotive für die Ausweisung neuer Baugebiete waren. Die Gemeinde brauchte Geld, um ihre Aufgaben finanzieren und sich weiterentwickeln zu können. Nur durch Neubauten könnten Ortsansässige im Ort gehalten und Neubürger hinzugewonnen werden.

Große Arbeitgeber gibt es in der zweigeteilten Gemeinde, die im Zuge der Gebietsreform aus der „Zwangsverheiratung“ der Orte Maria-Thann und Wohmbrechts entstanden ist, nicht. Viele Bürger arbeiten im nahe gelegenen Wangen in Baden-Württemberg. Auch zum Einkaufen fahren sie dorthin. Und somit ist jeder Grundstückskäufer und jeder neue Einkommensteuerzahler im Ort willkommen. Mit einer älter werdenden und schrumpfenden Bevölkerung lassen sich die Aufgaben einer Gemeinde auf Dauer nicht finanzieren. „Wir wollten dem entgegentreten, aber in Maßen“, sagt der Chef im Hergatzer Rathaus.

Als er 2007 das Amt des Bürgermeisters übernommen habe, so berichtet Giebl, habe er viele Altlasten, eine hohe Verschuldung und einen hohen Investitionsstau vorgefunden. Angefangene Projekte hätten zu Ende, neue auf den Weg gebracht werden müssen: ein Gewerbegebiet, ein Wohnbaugebiet und danach noch einige weitere, neue Baugebiete. Die Entscheidungen seien im Gemeinderat mehrheitlich und „immer im Einklang“ getroffen worden.´

Dass man es mit dem Ausweisen und Verkauf von Baugebieten übertrieben habe, glaubt Giebl nicht. Auch die neun Bauplätze in „Wohmbrechts Süd“, wo die Gemeinde trotz insgesamt großer Nachfrage in der Region zwischenzeitlich sogar offensiv um Käufer werben musste, hätten schließlich verkauft werden können. Und nun sei ohnehin Schluss. Die Gemeinde habe im Moment keine Flächen mehr zur Verfügung.

Der Erfolg der Hergatzer Kommunalpolitiker ist offenkundig relativ. Zwar konnte die Gemeinde laut Giebl ihre Schulden über die Jahre schrittweise senken, ihre Einwohnerzahl halten und ihre Finanzkraft stärken. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis aber sei Hergatz bei der Steuerkraft pro Einwohner zuletzt wieder zurückgefallen.

Seit 2011 weist Heimenkirch keine Baugebiete mehr aus

Ganz anders sieht es in Heimenkirch aus, wo seit 2008 Markus Reichart das Amt des Bürgermeisters innehat. Er räumt ein, dass er im Vergleich zu seinem Kollegen Giebl einige Startvorteile hatte. Das beginnt mit zwei gesunden Großbetrieben im Ort, der international tätigen Käserei Hochland und der Brauerei Meckatzer Löwenbräu, die der Gemeinde schöne Gewerbesteuereinnahmen bringen. Das setzt sich fort mit der historisch gewachsenen, einheitlichen Grundstruktur der 7,5 Kilometer langen „Straßengemeinde“ (Motto: „Heimenkirch – so lang, so gut“).

Und schließlich konnte Reichart 2008 auf der erfolgreichen Arbeit seiner Vorgänger aufbauen. Sie seien, so sagt er, schon früh in die Städtebauförderung eingestiegen und hätten sich die Sanierung und Stärkung des Ortskerns zum Ziel gesetzt. Das letzte gemeindliche Neubaugebiet sei 2007 fertiggestellt worden. Und obwohl die Bauplätze „wie warme Semmeln“ weggegangen seien, habe der Gemeinderat 2011 beschlossen, keine Baugebiete „auf der grünen Wiese“ mehr auszuweisen.

In Zusmarshausen ist ein neues Baugebiet entstanden. Bild: Daniel Biskup

„Wir sind mehr ein Wirtschafts- denn ein Tourismusstandort“, sagt Reichart. Die Landwirte bräuchten ihre Flächen, die Einwohner, die hier arbeiten, ein Naherholungsgebiet. Und ob die Häuser, die jetzt gebaut werden könnten, in 50 Jahren überhaupt noch gebraucht würden, müsse angesichts eines stagnierenden Bevölkerungswachstums auch bedacht werden.

Auf lange Sicht gebe es großes Potenzial an Wohnraum, der frei wird, weil Senioren ausziehen oder sterben. Da mache es keinen Sinn, außen immer mehr zu bauen und später dann innen Leerstände zu beklagen, wie Reichart sagt. Der Gemeinderat bleibt bei seiner Linie, den Bedarf an Wohnraum anders als durch Wachstum nach außen zu decken. Man habe Bürgerwerkstätten zur Siedlungsentwicklung veranstaltet. Man habe sich für Nachverdichtung und Abrundungen im Ort entschieden und ein Baulückenkataster erstellt.

So fand die Gemeinde rund 50 Baulücken und suchte das Gespräch mit den Eigentümern. Die Lust, Grund und Boden zu verkaufen, hält sich aktuell zwar in Grenzen. Er habe Verständnis dafür, so sagt Reichart, wenn Eigentümer nicht verkaufen wollen, solange sie für ihr Geld bei der Bank keine Zinsen bekommen. Kurs halten aber wollen die Kommunalpolitiker in Heimenkirch dennoch. Derzeit sei geplant, Eigentümer und Bau-Interessenten an einen Tisch zu bringen.

Die Statistik über Flächenverbrauch unterscheidet nicht zwischen Wohnen, Verkehr und Gewerbe

Und dann gibt es in Heimenkirch noch ein ganz besonderes Projekt. Der Gemeinderat hat das alte „Gasthaus zur Sonne“ im Ortszentrum erworben und will es in Eigenregie entwickeln. Das Erdgeschoß der Traditionswirtschaft soll öffentlich genutzt werden, in den vier Geschossen darüber sollen 20 Wohnungen entstehen – nicht zu groß und seniorengerecht. Damit könne man zum Beispiel auch älteren Bürgern, denen ihr Haus in Heimenkirch zu groß geworden ist, ein Angebot machen. Im Gegenzug, so die Idee, könnten Häuser für junge Familien frei werden. Das ehemalige Gasthaus soll im Eigentum der Gemeinde bleiben. „So haben wir Einfluss darauf, wer reingeht“, sagt Reichart.

Im Vergleich zum beschaulichen Hergatz mit seinen zwei Hauptorten und vielen kleinen Ortsteilen kann das geschäftige Heimenkirch es sich leisten, andere Wege zu gehen. Lob kam dafür von allen Seiten. Das Innenministerium, das seit Jahren nach Wegen sucht, der Verödung von Ortskernen und Stadtzentren etwas entgegenzusetzen, hat Heimenkirch schon einmal ausgezeichnet. Die Grünen und der Bund Naturschutz wollten die Kommune sogar zu einer Art Mustergemeinde für ihre Kampagne gegen den Flächenverbrauch machen. Bürgermeister Reichart aber, der auf dem Ticket der Freien Wähler bei der Kommunalwahl gewonnen hatte und erst jüngst Mitglied der Grünen geworden ist, lässt sich nicht vor diesen Karren spannen.

Eine pauschale Obergrenze für den Flächenverbrauch in Bayern lehnt er ab. Da sei er ganz auf der Linie von Gemeindetagspräsident Uwe Brandl (CSU), der das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden massiv verteidigt. Die Grünen im Landtag freilich wären froh, wenn alle 2056 Städte und Gemeinden in Bayern so umsichtig zu Werke gingen wie Heimenkirch.

Im bayernweiten Vergleich steht aber auch Hergatz beim Flächenverbrauch gut da. Rein statistisch und relativ zu seiner Größe betrachtet hat Hergatz sogar weniger Fläche verbraucht. Das liegt daran, dass auf der innerorts gelegenen Festwiese in Heimenkirch ein Supermarkt gebaut wurde, ohne den künftig auch die Heimenkircher für den täglichen Einkauf nach Wangen oder anderswohin hätten fahren müssen. Die Statistik über den Flächenverbrauch unterscheidet da nicht zwischen Wohnen, Verkehr und Gewerbe. Es kommt also immer drauf an.

Eklatante Bausünden wie anderswo entlang der B12 oder sonstwo in Bayern gibt es in den beiden Allgäuer Gemeinden ohnehin nicht. Einzig eine lange, bis zu sechs Meter hohe Betonmauer, die eines der Neubaugebiete im Hergatzer Ortsteil Wohmbrechts vor dem Verkehrslärm von Straße und Eisenbahnlinie schützt, ist umstritten. Einheimische haben ihr den Spitznamen „Klagemauer“ gegeben. Bürgermeister Giebl findet die Mauer, die wegen Lärmschutzvorschriften nachträglich habe ergänzt werden müssen, nicht so störend. Sie wachse langsam zu und vom ersten Stock der Häuser aus hätten die neuen Bewohner immer noch einen freien Blick in die schöne Allgäuer Landschaft.

Dieser Text ist in unserer Sonderbeilage zur Landtagswahl erschienen, die am 25. September der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen beilag. Die ganze Beilage finden Sie hier auch als E-Paper.