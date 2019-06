vor 53 Min.

Wieder Krach in der AfD

Vorstand will Vorsitzende abmahnen

Der Vorstand der bayerischen AfD will die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Katrin Ebner-Steiner, abmahnen. Wie aus Teilnehmerkreisen zu erfahren war, sprach sich eine Mehrheit der Vorstandsmitglieder bei einer Sitzung am Freitagabend in Denkendorf dafür aus, eine entsprechende Ordnungsmaßnahme schriftlich zu formulieren. Ebner-Steiner ließ mitteilen, „dass die Vorwürfe, die zur Ordnungsmaßnahme führten, aus der Luft gegriffen sind“.

Nach Auskunft eines Teilnehmers der Sitzung gab es auch Kritik an zwei weiteren Mitgliedern des Gremiums. In der Diskussion sei es unter anderem um das Treffen der rechtsnationalen AfD-Gruppierung „Flügel“ Anfang Mai gegangen, hieß es.

Der Regensburger AfD-Mann Benjamin Nolte hatte bei einem Treffen im mittelfränkischen Greding laut Medienberichten angeregt, die Unvereinbarkeitsliste abzuschaffen. Wer früher der NPD oder einer anderen Partei angehört hat, die auf dieser Liste steht, darf nicht Mitglied der AfD werden. Parteichef Jörg Meuthen lehnte dies ab. Mehrere Teilnehmer des Treffens in Greding hatten während der Veranstaltung das „Lied der Deutschen“ inklusive der umstrittenen ersten Strophe angestimmt. In dieser Strophe, die heute nicht Teil der Nationalhymne ist, heißt es „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt…“. (dpa)

