Wieder schwere Tierschutz-Verstöße im Oberallgäu

Wieder ist ein Bauernhof ins Visier von Tierschutz-Kontrollen geraten. Am frühen Mittwochmorgen kontrollierten Mitarbeiter des Oberallgäuer Veterinäramtes einen Betrieb bei Dietmannsried.

Wieder ist ein Betrieb im Allgäu ins Visier von Tierschutz-Kontrolleuren geraten. Vermutlich müssen erneut Rinder getötet werden.

Von Stefan Binzer

Wieder ein Fall von Tierquälerei im nördlichen Landkreis Oberallgäu und erneut in einem Ortsteil von Dietmannsried: Gestern haben zehn Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und vier Veterinäre des Landratsamtes Oberallgäu einen Bauernhof kontrolliert. Dabei stießen sie laut Landrat Anton Klotz auf einen „sehr schlechten Zustand“ vieler Tiere. Einige Rinder müssen deshalb in den nächsten Tagen vermutlich eingeschläfert werden. Sollten sich die Zustände in dem landwirtschaftlichen Anwesen nicht schleunigst bessern, droht dem Bauern ein Tierhaltungsverbot.

Erst Anfang Dezember vergangenen Jahres war in einem anderen Ortsteil von Dietmannsried eine Tierquälerei größeren Ausmaßes entdeckt worden. Damals mussten sechs Tiere eingeschläfert und 26 medizinisch behandelt werden.

Hygiene-Mängel: Kühe müssen wohl getötet werden

Gestern nun lief einige Kilometer weiter seit den Morgenstunden die unangemeldete groß angelegte Kontrolle bei dem Bauern, der 480 Milchkühe und 100 Kälber hält. Das Ergebnis: Etwa die Hälfte aller Tiere weist zum Teil erhebliche Klauenprobleme auf und muss von einem Arzt behandelt werden. Darüber hinaus sind einige Tiere abgemagert. Die Hygiene im Stall und die Futtersituation sind mangelhaft, der Zustand einiger Kühe so schlecht, dass sie vermutlich „euthanasiert“ werden müssen, wie der Fachbegriff für das Töten heißt.

Der Hof mit seinen knapp 600 Tieren ist laut Klotz schon lange unter Beobachtung des Veterinäramtes. Seit einem Jahr hat der Landwirt die Auflage, die entdeckten Missstände bei der Hygiene im Stall und dem Tierwohl abzustellen. Andernfalls würden Sanktionen ausgesprochen, unter anderem die Kürzung von Subventionen. Dennoch mussten trotz weiterer Kontrollen kurz vor Weihnachten einige Tiere eingeschläfert werden. Deshalb schaltete das Landratsamt Ende des Jahres das LGL ein.

Tierskandal Bad Grönenbach: Ermittlungen dauern an

Wie im anderen Dietmannsrieder Fall besteht kein Zusammenhang mit dem Tierskandal vom Sommer 2019 in Bad Grönenbach (Unterallgäu). Hier dauern die Ermittlungen der Memminger Staatsanwaltschaft gegen insgesamt 15 Personen an. Mit Ergebnissen ist vermutlich erst Ende März zu rechnen. Wegen des Tierskandals im Unterallgäu hatte die Polizei eine 30-köpfige Sonderkommission gebildet.

