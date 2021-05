Windkraft

17:52 Uhr

"Daran wird nicht gerüttelt": Warum die CSU bei der 10H-Regel hartnäckig bleibt

In Bayern gilt für Windräder die umstrittene 10H-Regel.

Plus Umweltminister Thorsten Glauber fordert eine Aufhebung der 10H-Abstandsregel für Windräder in Bayern. Doch die CSU weist den Vorstoß der Freien Wähler entschieden zurück.

Von Uli Bachmeier

Der Streit um den Ausbau der Windkraft in Bayern ist neu entfacht. Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) nutzte am Mittwoch die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), das Klimaschutzgesetz zu reformieren, und forderte eine Aufhebung der umstrittenen 10H-Abstandsregel für Windräder. Zugleich kündigte er an, noch im Mai einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz vorzulegen. Die CSU reagierte prompt. „An der 10H-Regel wird nicht gerüttelt“, erklärte CSU-Generalsekretär Markus Blume.

