Winterausflug in die Berge? Naturschützer warnen vor Gefahren für Mensch und Tier

Plus In den Weihnachtsferien erwarten Naturschützer einen Besucheransturm auf die bayerischen Ausflugsregionen. Fünf Regeln, die Tagesausflügler dabei beachten müssen.

Von Maria Heinrich

Es waren vielerorts keine schöne Szenen, die sich in den Sommermonaten in vielen Berg- und Ausflugsregionen in Bayern abspielten: überfüllte Parkplätze, kreuz und quer abgestellte Autos, Müllberge, die zurückgelassen wurden, wilde Lagerfeuer und Campingstellen im Unterholz. Nach dem ersten coronabedingten Lockdown im Frühjahr hatte es viele Menschen in die Natur gezogen, die nach den Strapazen der Ausgangsbeschränkungen Erholung in den bayerischen Bergen oder an den Seen suchten. Besonders rund um die Pfingst- und Sommerferien war der Besucherandrang groß. Doch nicht alle verhielten sich dabei vorbildhaft.

Ausflüge in die bayerischen Berge: Für Anfänger kann es schnell gefährlich werden

Einen ähnlich großen Besucherandrang wie im Sommer erwarten nun viele Naturschützer und Tourismusexperten auch für die Weihnachtsferien. Unter ihnen sind zum Beispiel der Deutsche Alpenverein, die Bergwacht, aber auch Max Löther, Bereichsleiter Besucherlenkung im Naturpark Nagelfluhkette in den Allgäuer Alpen. "Wir haben sehr großen Respekt vor der Situation in den nächsten Wochen", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. "Im Sommer ging es ziemlich rund im Gelände. Der hohe Andrang an Besuchern hatte die Infrastruktur völlig überfüllt." Es sei zu vielen Konflikten zwischen Grundbesitzern, Landwirtschaftler, Jägern und Freizeitsportlern gekommen, die in der Natur das Abenteuer gesucht hatten.

Mit ähnlichen Problemen wie im Sommer rechnet Löther nun auch für die Weihnachtsferien - trotz Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. "Wir erwarten eine richtige Besucherwelle, vor allem abseits der Pisten." Löther habe in den vergangenen Wochen immer wieder mit Sportartikelherstellern Kontakt gehabt, und dabei Besorgniserregendes festgestellt, wie er sagt: "Der Verkauf von Alpinski ist deutlich heruntergegangen, dafür wurden deutlich mehr Tourenausrüstungen verkauft. Da werden vermutlich viele Anfänger dabei sein - und dann kann es schnell richtig gefährlich werden - für Mensch und Natur, Stichwort Lawinen." In Absprache mit dem Deutschen Alpenverein und der Bergwacht will er deshalb auf die wichtigsten Regeln hinweisen, die Menschen bei ihren Ausflügen im Winter beachten müssen.

Regel 1: Sicherheit bei Winterausflügen geht immer vor

Für Max Löther ist das A und O, dass sich die Besucher auf ihre Wanderungen und Touren richtig vorbereiten. "Dazu gehört zum Beispiel, dass man eine Sicherheitsausrüstung dabei hat", sagt er. Diese bestehe aus Sonde, Schaufel, Lawinensuchgerät, Biwaksack, Erste-Hilfe-Paket und Telefon, um Hilfe rufen zu können. Genauso wichtig sei, mit dieser Ausrüstung auch umgehen zu können. "Es bringt alles Equipment nichts, wenn ich im Notfall nicht weiß, wie ich mir oder anderen damit helfen kann." Außerdem rät er dazu, sich vor der Tour mithilfe des Lawinenlageberichts und des Kartenmaterials über das Tourengebiet zu informieren, um sich mit der Hanglage und dem Lawinenrisiko auseinanderzusetzen

Regel 2: Während der Tour immer auf den Wegen bleiben

Zum Schutz der Tiere betonen Naturschützer, dass Wanderer und Tourengeher immer auf den Wegen bleiben sollten. Der Grund dafür: Die Tiere haben sich mittlerweile für den Winter gerüstet und ein großes Fettpolster angelegt. Unter normalen Umständen reicht das so lange, bis sie ab etwa März, April wieder Nahrung finden können. Wenn sie nun von Menschen, die abseits der Wege unterwegs sind, aufgeschreckt werden, müssen sie flüchten. Das greift ihre Energiereserven an - und im schlimmsten Fall reichen die Fettpolster dann nicht mehr bis zum Frühjahr aus. Die Tiere verhungern.

Regel 3: Wanderer sollten nur bei Tageslicht unterwegs sein

Das ist auch der Grund, warum Naturschützer dazu raten, nur tagsüber und nicht bei Nacht im Gelände unterwegs zu sein. Das sagt auch Max Löther. Nachts seien es die Tiere gewohnt, dass sie ungestört sind und auch mal aus ihren Höhlen herauskommen könnten. Wenn sie dann durch Wanderer mit Stirnlampe aufgeschreckt werden, greift auch das wieder die Energiereserven der Tiere an.

Regel 4: Ausflügler sollten ihre Hunde stets anleinen

Gleiches gilt auch bei Regel Nummer vier. Genauso wie Wanderer sollten auch Hunde immer auf den Wegen bleiben. Daher bitten Naturschützer Hundebesitzer darum, ihre Tiere auf ihren Touren immer anzuleinen, damit sie keine Tiere aufschrecken können.

Regel 5: Die ausgeschilderten Schutzzonen müssen beachten werden

Zum Schutz der Tiere, sagt Max Löther, sollten Wanderer und Tourengeher auch unbedingt die ausgeschilderten Schutzgebiete und Wildfütterungszonen beachten. Diese seien überall ausgeschildert, auf den Hinweistafeln werde zudem erklärt, warum es so wichtig sei, bestimmte Gebiete in einem gewissen Zeitraum nicht zu betreten, zum Beispiel zum Schutz einzelner Tierarten.

