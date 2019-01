08:41 Uhr

Wo am Donnerstag in Bayern die Schule ausfällt Bayern

Ist am Donnerstag, 17.1.19 wieder Schulausfall in Bayern? Ja. Hier alle Infos, ob in einem Landkreis im Freistaat "schneefrei angeordnet wurde.

So viel Schulausfall wie in den vergangenen Tagen hat es in Bayern seit Jahrzehnten nicht gegeben. Heftige Schneefälle am Ende der offiziellen Winterferien führten dazu, dass ab 7. Januar 2019 in immer mehr Landkreisen schneefrei gegeben wurde.

Schulausfall am Donnerstag, 17.1.19 in Bayern

Als vorerst letzter Landkreis in Bayern hat Traunstein noch einmal Schulausfall für merhere Schulen angeordnet. "Um Freiraum für die Arbeit der Einsatzkräfte im südlichen Landkreis Traunstein zu schaffen", so hieß es, entfällt an allen Schulen südlich der Linie Chieming-Nußdorf der Unterricht. Betroffen sind folgende Schulen:

Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule Traunstein

Grundschule Grabenstätt

Grundschule Haslach

Grundschule Surberg

Ludwig-Thoma-Grundschule Traunstein

Montessori-Schule Traunstein

Grund- und Mittelschule Grassau

Montessori-Grundschule Grassau

Montessori-Mittelschule Grassau

Grund- und Mittelschule Unterwössen

Grundschule Marquartstein

Franz-von-Sales-Schule Niedernfels

Grundschule Schleching

Grundschule Übersee

Grundschule Reit im Winkl

Grund- und Mittelschule Siegsdorf

Grundschule Bergen

Grund- und Mittelschule Ruhpolding

Grundschule Inzell

Grundschule Vachendorf

Grundschule Nußdorf

Grund- und Mittelschule Chieming

An allen anderen Schulen des Schulamtsbezirks Traunstein findet regulärer Unterricht statt.



Gemäß aktueller Mitteilung des Katastrophenschutzes wurde für die Schulen im südlichen Landkreis Traunstein ein weiterer Schulausfall für Donnerstag und Freitag beschlossen. Dies betrifft konkret folgende weiterführende und berufliche Schulen sowie das SFZ Traunstein:



Reiffenstuel Realschule Traunstein

Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein

Chiemgau-Gymnasium Traunstein

Staatl. Berufsschule I Traunstein

Staatl. Berufsschule II Traunstein

Berufliches Schulzentrum Traunstein (BS III)

Landwirtschaftsschule Traunstein

Staatliche FOS/BOS Traunstein

Schule an der Traun – SFZ Traunstein

Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer

Mädchenrealschule Sparz

Landschulheim Marquartstein

Achental-Realschule Marquartstein

Von Schulausfällen betroffen waren in den vergangenen Tagen unter anderem die Landkreise

Bad Tölz-Wolfratshausen

Bertesgadener Land

Ebersberg

Erding

Freyung-Grafenau

Garmisch-Partenkirchen

Kempten

Lindau

München

Mühldorf a. Inn

Oberallgäu

Ostallgäu

Rosenheim (Stadt und Landkreis)

Starnberg

Weilheim-Schongau

Ob ein Schulausfall nötig ist, wird im Freistaat dezentral angeordnet. Das bedeutet, dass bei kritischer Wetterlage eine lokale Koordinierungsgruppe zusammentritt und prüft, ob die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. Das betrifft vor allem den Weg zum Unterricht und wieder nach Hause. Ist das nicht der Fall, etwa wegen heftiger Schneefälle, Glatteis, Orkan oder nicht zugänglicher Haltestellen, kann ein Ausfall der Schule angeordnet werden.

Wetterlage entspannt sich - kein Schulausfall am Donnerstag mehr

Nachdem sich die Wetterlage aktuell wieder entspannt hat, war in Bayern kein Schulausfall mehr notwendig.

Grundsätzlich wird ein Schulausfall für einen kompletten Landkreis angeordnet - damit besteht dann keine Verunischerung, ob eine einzelne Schule betroffen ist oder nicht. Bei besonders großen Landkreisen können die Entscheider von dieser Regelung abweichen. Denn in einer Region des Kreises kann sich die Gefahrenlage ganz anders darstellen als in einer anderen.

Hinweis: Diese Meldung hat den Stand Dienstag, 8.30 Uhr. Sie wird laufend aktualisiert. (AZ)

Themen Folgen