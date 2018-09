08:20 Uhr

Wohnhaus brennt in Dietmannsried - Feuerwehr rettet 50 Bewohner Bayern

Die Feuerwehr brachte bei dem Wohnhausbrand in Dietmannsried alle Bewohner in Sicherheit. (Symbolbild)

In Dietmannsried im Oberallgäu ist ein großes Wohnhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte alle 50 Bewohner retten.

Mehr als 50 Menschen hat die Feuerwehr beim Brand eines Wohnhauses in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) in Sicherheit gebracht. Das Feuer in dem siebenstöckigen Gebäude war am Mittwochabend im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Tipps der Feuerwehr bei einem Brand 1 / 6 Zurück Vorwärts Brennt es in einem Gebäude, sollte man die Fenster in der Wohnung und beim Verlassen auch die Wohnungstür schließen. Den Schlüssel von außen stecken lassen, damit Einsatzkräfte – wenn nötig – Zutritt haben.

Die Nachbarn informieren. Den Notruf 112 wählen.

Falls es in einem anderen Teil eines Gebäudes brennt und der Gang schon verraucht ist, soll man keinesfalls durch den Qualm laufen. Die Feuerwehr rät, in seine Wohnung zurück zu gehen, die Tür zu zu machen und Ritzen mit feuchten Tüchern abzudichten. Sich am Fenster bemerkbar machen.

Im Falle eines Brandes nie den Aufzug benutzen.

Sofern ein Wandhydrant vorhanden ist, kann man Löschversuche unternehmen. Die Eigensicherung geht aber immer vor!

Generell gilt: Brandschutztüren müssen stets geschlossen bleiben. Auch wenn es lästig ist, die schweren Türen im Alltag immer öffnen zu müssen. (ina)

Technischer Defekt löst Feuer aus

Brandursache sei nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten wenig später zurück in ihre Wohnungen. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mindestens 60.000 Euro. (dpa/lby)

