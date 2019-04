13:56 Uhr

"Wundere mich, mit welcher Brutalität ein Pater zuschlagen konnte"

Plus Immer mehr ehemalige Schüler berichten von Gewalt in Heilig Kreuz in Donauwörth. Einer ist Klaus G. Wie er seine Schulzeit erlebt hat.

Von Barbara Würmseher

Als Klaus G. (Name geändert) zehn Jahre alt ist, nimmt sein Leben eine Wende, die ihn bis heute prägt. Der Bub, der bis dahin am liebsten auf dem Bolzplatz getobt hat, soll ins Internat, um ein strebsamer Schüler zu werden. Seine Eltern melden ihn in Knabenrealschule und Wohnheim Heilig Kreuz in Donauwörth an. Es ist September 1960, und für Klaus G. beginnt „das Überleben“, wie er es heute nennt. „Ich war nicht darauf vorbereitet, in eine Art Kaserne hinter Klostermauern zu kommen, wo der absolute Gehorsam bis hin zur Unterwerfung der Zöglinge die Basis der Erziehung war.“

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Die Zeit der Gründung beider Anstalten durch den Bildungsreformer Ludwig Auer liegt damals 60 Jahre zurück. Doch sein Geist, geprägt von betontem Katholizismus und strengen Moralvorstellungen, hat sich gehalten. Zu jener Zeit drückt er sich mitunter in Erziehung aus, die damalige Schüler als Gewalt beschreiben. Und so findet sich Klaus G. in einer Welt wieder, in der Pädagogen auch auf drastische Methoden zurückgreifen, um Kindern vermeintliches Fehlverhalten auszutreiben. Wie sehr Buben von damals unter Härte in der als vorbildlich geltenden Schule und im Internat gelitten haben, wird erst jetzt bekannt. Die Einrichtung hat reagiert und einen Missbrauchsbeauftragten ernannt. Seit sich erste Betroffene öffentlich geäußert haben, melden sich immer mehr bei unserer Redaktion, denen es wichtig ist, über Erlebnisse zu sprechen, die sie Jahrzehnte später noch immer aufwühlen. Vorfälle bis in die 90er Jahre werden geschildert, wobei sich ein Schwerpunkt in den 50er bis 70er Jahren abzuzeichnen scheint. Internat Heilig Kreuz: Prügel galten lange als legitime Erziehungsmethode Nun galten Demütigungen und Prügel in der Nachkriegspädagogik noch lange als legitime Erziehungsmethoden – im besten Fall aus der Überzeugung heraus, für die Entwicklung junger Menschen gut zu sein. Das Züchtigungsrecht an deutschen Schulen wurde 1973 abgeschafft, an bayerischen erst 1983. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung hat in der BRD sogar erst im Jahr 2000 Einzug ins Gesetzbuch gefunden. „Das war halt damals so“ ist ein Argument, das noch heute im Rückblick oft gebraucht wird, um Handgreiflichkeiten gegenüber Kindern zu rechtfertigen. Doch hätten vor allem Sensible mit jedem Schlag ein Stück Würde verloren, wie Opfer schildern. „Ein unausgesprochenes Leitmotiv unserer Erziehung hieß: Gelobt sei, was hart macht“, erzählt Klaus G. Schnell muss er damals lernen, den Stil hinzunehmen, den der als cholerisch bekannte Pater-Direktor vorgibt. „Ich habe im Laufe meines Lebens viele Kanaillen kennengelernt“, schildert der heute 68-Jährige. Unterricht 1962 in der Knabenrealschule Heilig Kreuz. Etliche Buben, die einst dort Schule und Internat besucht haben, berichten von Gewalt. „Doch nur wenige bleiben mir als permanent unsympathisch in Erinnerung. Er gehört dazu. Jemand hatte vergessen, ihm das Lachen beizubringen. Aus seinem Verhalten sprach Abscheu gegenüber Geringeren. Es wäre besser gewesen, wenn dieser Mann eingesehen hätte, dass er von Kindererziehung wenig verstand.“ Der „Direx“ habe den Schülern stets Angst eingeflößt. „Bei schlechter Laune konnte er zuschlagen wie ein Boxer. Spätestens nach der dritten Watschen lag man k.o. auf dem Boden. Ich wundere mich, mit welcher Brutalität ein Pater zuschlagen konnte. Das war ein besonderer Ausdruck christlicher Nächstenliebe. Heute würde man gegen einen solchen Prügelpater vorgehen. Damals war das Usus.“ An der Tagesordnung müssen auch die Quälereien durch einen Musiklehrer gewesen sein. Er hat sich in den Köpfen vieler Heilig-Kreuz-Schüler als der personifizierte Schrecken eingeprägt. Er unterrichtete von den 50ern bis in die 70er Jahre alle Jahrgangsstufen und hat wohl reihenweise traumatische Eindrücke hinterlassen

Weitere Seiten "Wundere mich, mit welcher Brutalität ein Pater zuschlagen konnte" Schläge waren an der Tagesordnung

Themen Folgen