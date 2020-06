13:13 Uhr

Zahlt Bayern für Propaganda aus China?

Plus Konfuzius-Institute werden vom Verfassungsschutz kritisch beäugt – und vom Freistaat gefördert. Wie passt das zusammen?

Von Daniel Weber

Konfuzius-Institute haben sich in vielen Ländern etabliert, allein in Deutschland gibt es 19 von ihnen. Sie existieren, damit Interessierte in Kursen und Veranstaltungen Chinesisch lernen und viel über die Kultur des Landes erfahren können. Oder damit China chinesische Studenten im Ausland ausspähen und Propaganda verbreiten kann? Wegen dieser Vorwürfe wurden in anderen Ländern schon Konfuzius-Institute geschlossen, die Universität Düsseldorf hat im April die Zusammenarbeit beendet.

300.000 Euro haben die bayerischen Konfuzius-Institute seit 2014 bekommen

In Bayern sieht das anders aus: Als einziges Bundesland unterstützt der Freistaat seine drei Konfuzius-Institute sogar finanziell, vor allem den Standort in Nürnberg. Seit 2014 hat er über 300.000 Euro Steuergelder bekommen. Der Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher ( SPD) setzt sich seit einiger Zeit dafür ein, diesen Umstand zu untersuchen. Nun konnte er im Europa-Ausschuss das Wort direkt an den Kuratoriumsvorsitzenden des Nürnberg-Erlanger Instituts richten – an Günther Beckstein, den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten.

Der versicherte, dass es der Einrichtung um Sprachvermittlung, Wissenschafts- und Kulturaustausch gehe. „Die Kommunistische Partei (Chinas, Anm. d. Red.) hat auf unser Institut keinen Einfluss.“ In der Vergangenheit habe es bereits mehrere Veranstaltungen zu Themen gegeben, die die chinesische Regierung nicht gutgeheißen hätte, dabei seien sogar chinesische Dissidenten zu Wort gekommen.

Rinderspacher hielt dagegen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Konfuzius-Institute im Auge behalte, weil sie durch Propaganda das Bild, das die Deutschen vom chinesischen Staat haben, beeinflussen. Hep Monatzeder (Grüne) fragte ganz direkt: „Glauben Sie wirklich, dass Nürnberg eine Insel ist, auf der das Konfuzius-Institut ganz anders funktioniert als überall sonst?“

Beckstein machte darauf aufmerksam, dass die Propaganda- und Spionagevorwürfe von US-Geheimdiensten geäußert wurden, und deutsche Behörden „haben nicht viel Mühe darauf verwendet, den Vorwürfen nachzugehen“. Am Nürnberger Institut seien die Vorwürfe unbegründet – aber er könne nur für sein Institut sprechen. Durch die finanzielle Beteiligung des Freistaats werde im Gegenteil sogar sichergestellt, dass China keinen großen Einfluss nehmen könne.

Der Vorwurf einiger Abgeordneten: Selbstzensur

Beckstein räumte jedoch auch ein, dass er bei öffentlichen Diskussionen keinen uigurischen Redner einladen würde. Man wolle den Mitveranstalter schließlich nicht vor den Kopf stoßen. Gegen die Volksgruppe der Uiguren geht Chinas Regierung auf hochgradig menschenrechtsverletzende Weise vor, etwa mit der Einweisung in Umerziehungslager. Auf diese Aussage hin warfen ihm einige Abgeordnete Selbstzensur vor.

Ob sich an der finanziellen Unterstützung der drei Institute durch den Freistaat etwas ändern wird, ist noch nicht abzusehen; Rinderspacher zeigte sich jedenfalls erfreut darüber, dass das Thema endlich diskutiert wird.

