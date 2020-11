18.11.2020

Zum Gedenken an Kultregisseur Helmut Dietl: Jetzt steht seine Statue

Das Denkmal für den Münchner Kultregisseur Helmut Dietl wurde in Schwabing aufgestellt. Doch warum steht es noch am falschen Ort?

Von Maria Heinrich

Neugierig beugen sich die beiden Passantinnen näher an das metallene Gesicht heran und begutachten ganz genau die Augen, die Mimik, die Haltung des Mannes, der da an diesem Nachmittag mitten auf einem Platz in Schwabing sitzt. "Der Gesichtsausdruck ist wirklich gut gelungen", sagt die eine. "Eine Maske bräuchte er halt noch", scherzt die andere. Beide lachen über den Witz, stellen sich jeweils für ein Foto neben dem Mann auf und spazieren dann weiter entlang der Münchner Leopoldstraße.

Warum steht die Dietl-Statue noch nicht am richtigen Ort?

Die Statue des Münchner Kultregisseurs Helmut Dietl glänzt in der nachmittäglichen Herbstsonne. Erst vor wenigen Tagen wurde sie auf dem Platz vor dem Andaz-Hotel am Schwabinger Tor aufgestellt. Das Abbild des 2015 verstorbenen Dietl ist in München angekommen – allerdings noch nicht am vorgesehenen Ort.

Denn eigentlich sollte die Bronze-Figur vor dem Café Münchner Freiheit aufgestellt werden, so der Plan. Dietl wohnte schließlich zu Lebzeiten fast ums Eck in Schwabing. Und hier traf sich der Regisseur mit vielen seiner Schauspieler. Nicht zuletzt mit Helmut Fischer, der in Dietls gleichnamiger Serie den "Monaco Franze" verkörperte und ihn zu einer absoluten Münchner Kultfigur machte. Seit 1997 erinnert eine Statue vor dem Café Münchner Freiheit an Fischer, direkt daneben sollte Anfang 2020 eigentlich Dietl Platz nehmen. Doch Corona durchkreuzte diese Pläne.

Nun ist es fertig, das Denkmal von Kultregisseur Helmut Dietl. Bild: Maria Heinrich

Im Januar hatte sich Bildhauer Nikolai Tregor noch ausgemalt, wann und wie er die Statue aufstellen wollte. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade dabei, den Kopf zu formen. "Der Körper ist leicht, aber den Kopf nur anhand von Bildern zu gestalten, ist eine schwierige Disziplin", sagte er. "Im Gesicht muss schließlich auch eine Emotionalität liegen." Bildhauer Tregor ist auch der Schaffer der Fischer-Statue. "Ich habe mich immer wieder gewundert, dass mich nie jemand darauf angesprochen hat, dass der Tisch, an dem Helmut Fischer sitzt, ein bisschen schief steht." Schon vor 20 Jahren dachte Tregor an einen Sitznachbarn, der Fischers Tisch mit dem Fußrücken nach oben kippeln könnte. "Und das wird jetzt der Helmut Dietl machen."

Dietl-Statue steht ein paar hundert Meter nördlich der Münchner Freiheit

Im Laufe des Jahres gelang es Nikolai Tregor zwar, die Dietl-Statue wie geplant fertigzustellen, doch neben dem Monaco Franze aufgestellt werden konnte sie bislang nicht. Denn die Corona-Pandemie macht gerade keine großen Einweihungsfeiern möglich. Deshalb fand der Bronze-Dietl vorübergehend am Schwabinger Tor, ein paar hundert Meter nördlich der Münchner Freiheit, einen Platz. Es wird jedoch weiter daran festgehalten, "dass Dietl und Fischer vor dem Café Münchner Freiheit ihre Wiedervereinigung feiern", wie es in einer Mitteilung der Stadt München heißt. Nur wann genau, das steht noch nicht fest. Nach Angaben der Stadt ist es gut möglich, dass das Denkmal noch an anderen Orten in Schwabing Station macht.

