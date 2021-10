Die Sekte und das vermisste Mädchen: Hinter der Fassade der heilen Welt

Plus Die vermisste Shalomah ist wohl bei ihren leiblichen Eltern. Doch das ist nur scheinbar eine gute Nachricht. Denn die „Zwölf Stämme“ pflegen höchst fragwürdige Erziehungsmethoden – inklusive Prügel, Gehirnwäsche und Rassismus.

Bilder und Videos der „Zwölf Stämme“ im Internet zeigen eine heile Welt. Die Mitglieder beim Tanzen, beim Spielen, bei der Feldarbeit. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Und fast immer sind fröhliche Kinder zu sehen. Die Botschaft ist klar: Wir sind eine große Familie und lieben uns alle. Doch nicht erst seit dem Verschwinden der kleinen Shalomah ist klar, dass die Sekte nach Regeln lebt, die vielleicht mit ihrem Glauben, aber nicht immer mit der deutschen Rechtsordnung vereinbar sind.