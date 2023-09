Abensberg

vor 52 Min.

Kein Wort über Aiwanger: So lief der Auftritt von Söder und Merz auf dem Gillamoos

Plus Am Sonntag im Anzug, am Montag im Bierzelt. Markus Söder sprach auf dem Gillamoos in Abensberg über Vieles. Über einen aber schwieg er.

Von Christoph Frey

Am Ende steht Markus Söder auf der Bühne wie ein Hauptdarsteller nach geglückter Premiere. Die Arme ausgebreitet in Richtung Publikum, verbeugt er sich und nimmt den Beifall entgegen. Um den Hals hat sich der CSU-Chef nach einer gut einstündigen Rede ein Handtuch gewunden, um ihn herum sind die Nebendarsteller dieses Vormittags gruppiert.

Hinter Söder liegt eine turbulente Woche

Mission erfüllt auf dem Gillamoos zu Abensberg: Söder hat den eigenen Anhang eingestimmt auf die heiße Phase des Wahlkampfs, nach Kräften auf den politischen Gegner eingedroschen – und weitere sichtbare Schäden für seine Bayern-Koalition vermieden. Wie ihm das geglückt ist nach einer turbulenten Woche rund um die Flugblatt-Affäre seines Vize Hubert Aiwanger (FW)? Er hat in einem Punkt eisern geschwiegen: Aiwanger erwähnte er mit keinem Wort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen