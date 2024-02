Adele-Konzerte sind was für privilegierte Menschen

Luxusprobleme; Schliesslich muss niemand Konzertkarten kaufen. Die Künstlerin ist nunmal anerkannter Weltstar, folgerichtig wird dies entsprechend vermarktet. Ist bei diversen Top-Events doch nichts anderes. Was kostet ein Ticket für ein Spiel der führenden Fussballclubs und Sitzplätze mit bester Sicht aufs Spielfeld? Damit nicht genug, Fans reisen ihrem Verein noch europaweit hinterher, ohne jeglichen Zwang. Wir leben in einem Umfeld mit Angeboten, die wahrgenommen werden können, was aus meiner Sicht gut ist. Und relativ zudem - Nach Besuchen von Musik- und Sportveranstaltungen hat die dort herrschende Atmosphäre freilich etwas Unnachahmliches. Die bessere Perspektive und den größeren Hörgenuss allerdings haben jedoch zumeist die Leute daheim, welche - günstiger - ein übertragenes und perfekt geschnittenes Ereignis in nicht minder gemütlicher Atmosphäre genießen dürfen.

