Alfons Schuhbeck wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Am Mittwoch rückte er in die JVA Landsberg ein.

Ex-Fernsehkoch Alfons Schuhbeck hat seine Haftstrafe angetreten. Nach Informationen unserer Redaktion ist er seit diesem Mittwoch im Gefängnis. Das bestätigte Monika Groß, die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, auf Anfrage. In Landsberg sitzt Schuhbeck ab sofort ein.

Der Koch war im Herbst 2022 vom Münchner Landgericht zu drei Jahren und zwei Monaten Haft wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Insgesamt schleuste er mehr als zwei Millionen Euro am Fiskus vorbei. Vergangene Woche erhielt der einstige Kochshow-Moderator von der Münchner Staatsanwaltschaft die Ladung zum Haftantritt und hatte von da an sieben Tage Zeit, sich im Gefängnis einzufinden. Am Mittwoch stellte er sich seiner Strafe.

Jetzt werden die Modalitäten für Schuhbecks Haft geklärt

Nun beginnt nach Angaben der JVA das offizielle Aufnahmeverfahren für Schuhbeck. Dabei wird ein Gefangener über seine Rechte und Pflichten unterrichtet und führt mit der JVA-Vertretung das sogenannte Zugangsgespräch. Als nächstes folgt die sogenannte Behandlungsuntersuchung. Dabei wird gemäß dem Strafvollzugsgesetz geprüft, ob eine Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung oder andere therapeutische Maßnahmen angezeigt sind.

Lesen Sie dazu auch