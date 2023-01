Sommerflugplan am Flughafen Memmingen: Wizz Air fliegt ab September nach Rom

Ab September fliegt Wizz Air zweimal pro Woche von Memmingen nach Rom. Welche anderen Italien-Ziele der Allgäu Airport diesen Sommer noch ansteuert.

Schon in den Anfangsjahren des Memminger Flughafens hatte die italienische Hauptstadt laut Mitteilung vom Allgäu Airport zu den beliebtesten Zielen gezählt. Und nun ist es bald wieder soweit: Ab Dienstag, 5. September, steuert die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air vom Flughafen Memmingen aus den Flughafen Fiumicino in Rom an. Somit gibt es am Allgäu Airport im Sommer 2023 nun insgesamt 51 Flugziele.

An diesen Wochentagen fliegt Wizz Air von Memmingen nach Rom

Zweimal pro Woche – immer dienstags und samstags – werden nach Angaben des Allgäu Airports Maschinen nonstop nach Italien fliegen. Tickets seien bereits erhältlich.

Schon seit geraumer Zeit weitet Wizz Air ihre Aktivitäten in Italien aus. Bisher hatte die Fluggesellschaft in Memmingen eher Ziele in Osteuropa bedient.

Diese Ziele in Italien steuert der Flughafen Memmingen im Sommer 2023 an

Neben der italienischen Hauptstadt können Fluggäste von Memmingen aus auch in sechs weitere Städte in Italien fliegen:

Catania , Sizilien ( Wizz Air )

, ( ) Palermo , Sizilien ( Ryanair )

, ( ) Neapel ( Ryanair )

( ) Brindisi ( Ryanair )

) Pisa ( Ryanair )

( ) Lamezia Terme ( Ryanair ) (AZ)

