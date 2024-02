Allgäu

Erdbeben in den Alpen: Kommt es zum großen Felssturz am Hochvogel?

Plus Etliche leichte Erdbeben werden derzeit im Alpenraum gemessen. Auch schon in Oberstdorf. Ab einer bestimmten Stärke könnte das zur Gefahr am Hochvogel werden.

Von Tobias Schuhwerk

Im Alpenraum rumort es. Eine Erdbebenserie registrierten Seismographen in den vergangenen Tagen im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet. Mehr als 40 kleinere Beben wurden in Tirol in der Gegend von St. Johann und Waidring seit Jahresbeginn verzeichnet. Erschütterungen gab es auch zwischen Ehrwald und Imst. Auch das Allgäu war heuer bereits betroffen: Am 3. Januar wurde in Oberstdorf ein Erdbeben der Magnitude (Stärke) 2 aufgezeichnet. Verletzte oder größere Schäden gab es in allen Fällen keine.

Dennoch sorgen die Bewegungen, die sich in mehreren Kilometern Tiefe ereignen, für Gesprächsstoff - auch unter Forschenden: „Erdbebenserien in dieser Region sind an sich nicht ungewöhnlich. Erstaunlich ist jedoch, dass teils recht kräftige Beben von Magnitude 3,0 und größer gemessen wurden“, sagt Joachim Wassermann vom Geophysikalischen Observatorium der Ludwig-Maximilians-Universität in Fürstenfeldbruck unserer Redaktion. Zur Einordnung: Ein Erdbeben mit der Stärke drei ist spürbar, aber in der Regel nicht bedrohlich.

