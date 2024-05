Mann stirbt nach Angriff auf offener Straße in Immenstadt: Jugendlicher verdächtig

Ein 53-Jähriger wird in Immenstadt offenbar grundlos zusammengeschlagen. Er schafft es noch zur Polizei für eine Anzeige – am Tag darauf ist er tot.

Der 53-jährige Mann, der in Immenstadt auf offener Straße zusammengeschlagen wurde, ist jetzt gestorben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Kempten am späten Mittwochvormittag. In der Nacht auf Dienstag hatte ein Jugendlicher den Mann laut Polizei offenbar grundlos zusammengeschlagen. Der Jugendliche wird laut Staatsanwaltschaft noch am Vormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Angriff in Immenstadt: 17-Jähriger wird verdächtigt

Tatverdächtig ist aktuell ein 17-Jähriger, der auf das Opfer eingeprügelt haben soll. Die Polizei bestätigt den Tod des 53-Jährigen derzeit nicht. Beim Kemptener Präsidium hieß es am Mittwochmorgen, dass man sich aktuell zu dem Fall nicht äußern könne. Voraussichtlich am Nachmittag soll es weitere Informationen geben.

Nach dem Angriff schaffte der 53-Jährige es noch, zur Polizeiinspektion Immenstadt zu flüchten und dort Anzeige zu erstatten. Aufgrund der Personenbeschreibung griffen die Polizisten den Verdächtigen bereits am Dienstag zuhause auf. Weitere Details zu der Tat sind derzeit nicht bekannt.