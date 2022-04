Allgäu

Wie Allgäuer Internet-Ranger online auf die Jagd nach Naturstörern gehen

Plus Wildcamping, Müll, kritische Touren: Manche Tipps im Internet werden zur Belastung für die Allgäuer Bergwelt. Doch digitale Ranger aus Immenstadt wehren sich.

Von Tobias Schuhwerk

Früher war es so: Wanderer lasen vor dem Aufbruch sorgsam Tourenbücher von anerkannten Experten, studierten Landkarten und hielten sich an ausgeschilderte Pfade. So jedenfalls berichten es erfahrene Bergsteiger aus dem Allgäu leicht nostalgisch. Das Verhalten von Ausflüglern und Tagesgästen hat sich drastisch verändert. Sie lassen sich immer häufiger spontan von Tourenbeschreibungen im Internet oder atemberaubenden Bergfotos in den sozialen Netzwerken auf Gipfel oder an Bergseen locken. Die Folgen für Natur und Tiere können gravierend sein.

