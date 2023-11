Ab 2025 sollen Konzerte in der Allianz Arena stattfinden

Bislang wird in der Allianz Arena nur Fußball gespielt – das soll sich aber 2025 ändern. Denn während der Sanierung des Olympiastadions sollen Konzerte in Fröttmaning stattfinden.

Die Aufteilung ist bisher klar: In der Allianz Arena wird Fußball gespielt und im Münchner Olympiastadion finden Konzerte statt. Ab 2025 ist das erst einmal nicht mehr möglich, denn das Olympiastadion soll saniert werden. 20 Jahre nach dem Umzug des FC Bayern in die Allianz Arena soll eine Zusammenarbeit mit der Olympiastadion München GmbH beginnen. Demnach sollen laut einer Pressemitteilung der Allianz Arena München Stadion GmbH Open-Air-Konzerte in Fröttmaning stattfinden, wenn das Olympiastadion von 2025 bis 2027 nicht zur Verfügung steht.

Aktuell wird zwischen der Allianz Arena München Stadion GmbH, der Olympiapark München GmbH und der Landeshauptstadt München geregelt, wie die Aussetzung der Nutzungsbeschränkung im Erbbaurechtsvertrag durch eine Vereinbarung erreicht werden kann. Sie ist nötig, um die geplante Nutzung für Konzertveranstaltungen in der eigentlich Fußballspielen vorbehaltenen Allianz Arena zu realisieren. Sollte der Kommunalausschuss am 9. November 2023 dafür stimmen, die Kooperation zu ermöglichen, muss das Votum abschließend in der Vollversammlung am 29. November 2023 bestätigt werden.

Konzerte in der Allianz Arena sollen "besonderes Erlebnis" werden

"Wir sind sehr glücklich, in Zukunft neben den Weltstars des Fußballs auch Größen aus der Musikszene in unserer Allianz Arena begrüßen zu können", freut sich Andreas Jung, Marketing-Vorstand des FC Bayern. Neben den sportlichen Highlights wie der Europameisterschaft 2024, dem Champions League-Finale 2025 und einem weiteren NFL-Spiel sollen die Konzerte ein besonderes Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher werden.

Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, sagt: "Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unserem gebündelten Knowhow und auf Grundlage unseres jahrelangen guten Verhältnisses auch in der Arena in Fröttmaning für die Musik-Fans glanzvolle Open-Air-Konzerte kreieren können." Der Olympiapark bleibt aber alleiniger Ansprechpartner für die Konzertveranstalter.

Olympiastadion-Sanierung gestartet: Konzerte aber erst 2025 in der Allianz Arena

Die Sanierungsarbeiten im Olympiastadion haben bereits in diesem Herbst begonnen. Von Herbst 2025 bis voraussichtlich Frühjahr 2027 muss das Stadion komplett geschlossen werden. "Die Kooperation mit der Allianz Arena verschafft uns die Möglichkeit, auch während der Schließung des Olympiastadions Open-Air-Ereignisse nach München zu holen", erklärt Schöne.

Im kommenden Jahr stehen noch mehrere musikalische Highlights im Münchner Olympiastadion auf dem Plan. Neben dem Superbloom Festival sind auch vier Open-Air-Konzerte geplant. Im Mai ist Metallica für zwei Auftritte zu Gast, im Juni steht Andreas Gabalier auf der Bühne und auch die Weltstars Taylor Swift und Coldplay treten im Olympiastadion auf.