Gebäudebrand in Oberpfalz hat wohl technische Ursache

Nach dem Brand von mehreren Gebäuden im oberpfälzischen Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) geht die Polizei von einer technischen Ursache aus.

Dieser Anfangsverdacht habe sich bei der Begehung des Brandorts und aufgrund von Zeugenaussagen bestätigt, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Eine genaue Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Die Polizei geht aber von mehr als einer Million Euro aus.

Bei dem Feuer am Samstag waren vier Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Brand war im Dachstuhl einer Lagerhalle ausgebrochen und hatte teilweise auf anliegende Gebäude übergegriffen. Als Ursache gilt derzeit ein Defekt an einer Photovoltaik-Anlage.

Zwei Anwohnerinnen wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt. Sie konnten die Klinik noch am selben Tag verlassen.

Die Lagerhalle wurde den Angaben zufolge komplett zerstört. Auch das Lager eines Baumarktes sowie zwei leer stehende Wohngebäude wurden bei dem Brand beschädigt. Die Ermittlungen dauerten an.

