100 Tage Bayern-Koalition: Das ist die Bilanz von Söder und Aiwanger

Die ersten 100 Tage der neuen Koalition in Bayern: Warum zwei, die sich in vielem einig sind, doch so viel streiten. Und was das für den Freistaat bedeutet.

100 Tage ist das neue Kabinett Söder im Amt. Ist das nun eine echte Kraft-Koalition, die Bayern durch schwere Zeiten steuert, oder doch eher eine Knatsch-Truppe, die gegeneinander Wahlkampf macht? Eine Bestandsaufnahme in sieben Punkten.

1. Die Ziele waren im Koalitionsvertrag schnell formuliert. Bayern soll wirtschaftlich erfolgreich sein, stark und zugleich schlank soll der Staat werden. Dazu kommt ein moralischer Anspruch. Zitat aus dem Vertrag: "Wir treten jeglicher Form von Antisemitismus, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschlossen entgegen."

2. Die Stimmung im Bündnis wird geprägt vom Konkurrenzkampf zweier inhaltlich ähnlicher Partner. Die CSU fürchtet, dass sie wegen der Freien Wähler bei den Bundestagswahlen bundesweit unter fünf Prozent fallen könnte. Das wiederum würde – falls die von der Ampel beschlossene Wahlrechtsreform vor dem Verfassungsgericht Bestand hat – den Verlust der Bundestagsmandate bedeuten. Besonders richten sich die Augen auf FW-Chef Hubert Aiwanger. Ihn will die CSU beschäftigt halten, wie es jüngst ein Söder-Vertrauter formulierte. Aiwanger bekam enormen Zuspruch auf den Bauerndemos, die CSU-Vertreter nur höflichen Applaus. Als Aiwanger den Demos gegen rechts unterstellte, sie seien von Linksextremen unterwandert, war das selbst einigen in den eigenen Reihen zu viel. Es war nicht die erste umstrittene Aussage des FW-Chefs. Doch wie bei CSU-Chef Markus Söder gilt: Ernsthaften öffentlichen Widerspruch aus den eigenen Reihen muss Aiwanger nicht fürchten. Und so kommt es auf das Zusammenspiel zwischen den beiden Alphatieren an, die einander zutiefst misstrauen.

Man kann die Bayern-Koalition auch als Kasperltheater darstellen: "Meister Söder und sein Aufmuckl" in der Augsburger Puppenkiste. Theaterleiter Klaus Marschall drapiert die Politiker Markus Söder (l) und Hubert Aiwanger als Marionetten "Meister Söder und sein Aufmuckl" auf der Bühne der Augsburger Puppenkiste. Foto: Stefan Puchner

3. Angepackt hat die Koalition Themen wie die Verfassungsviertelstunde oder das "Gender-Verbot", das eigentlich ein Verbot des Genderzwangs ist. In den Grundschulen soll mehr Deutsch unterrichtet werden. Kurz vor dem Start steht die Bezahlkarte für Asylbewerber. "Wir haben vieles zügig und konsequent auf den Weg gebracht", findet CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek. Er will auch von keiner großen Rivalität zwischen Aiwanger und Söder sprechen – schließlich sei die Rangordnung in der Staatsregierung klar: "Die Nummer eins ist Söder."

So streiten sich CSU und Freie Wähler in Bayern

4. Die Hakeleien: Jüngste Beispiele sind ein Machtwort der CSU in der Debatte über den Religionsunterricht oder die Reaktion von Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl auf eine CSU-Resolution zur Zukunft des ländlichen Raums, die bereits als gemeinsame Forderung im Koalitionsvertrag stand. Streibl: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil." Alles halb so wild, versicherte er jetzt. In Wahrheit herrsche große Harmonie. Streibls CSU-Pendant Holetschek versichert: "Ich verstehe mich mit Streibl gut."

5. Der wunde Punkt: 1000 neue Windräder bis 2030 stehen im Koalitionsvertrag. Auf dem Weg dorthin gab es den ersten Rückschlag. Bayerns bislang größter Windpark bei Altötting fiel bei einem Bürgerentscheid durch. Danach haben sich Aiwanger als zuständiger Minister und die CSU, die lange Jahre den Ausbau der Windkraft gebremst hatte, wechselseitig die Schuld gegeben. Nun soll Aiwanger das Projekt retten. Ein erstes Treffen mit den Gegnern verlief wenig ermutigend. Doch auch bei einem anderen Großprojekt der Energiewende bläst dem Wirtschafts- und Energieminister der Wind ins Gesicht. Ende vergangener Woche veröffentlichte sein Haus Pläne für den Bau neuer Stromtrassen nach Bayern, die Aiwanger einst als überflüssig bekämpft hatte. Jetzt ballen sich insgesamt fünf "Stromautobahnen" in Unterfranken. "Aiwanger steht mit runtergelassenen Hosen da", schimpft der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Hoffmann. Der Gescholtene verteidigt sich mit dem Hinweis, dass Netzbetreiber und Bundesnetzagentur verantwortlich seien.

Das kritisieren SPD und Grüne an der Staatsregierung

6. Die Kritik: Grüne und SPD, bei den Wahlen im Herbst noch ordentlich gerupft, greifen die Hakeleien dankbar auf. "Seit 100 Tagen streiten sie nur. Das ist das Ergebnis, wenn zwei Selbstdarsteller miteinander koalieren", ätzt SPD-Chef Florian von Brunn. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze spricht von einer "Kraftlos-Koalition, die frischen Ideen und Innovationen kaum Raum einräumt." Von Tag zu Tag werde das zerrüttete Vertrauensverhältnis zwischen CSU und FW deutlicher. "Diese Streitregierung verliert sich in Scharmützeln."

AfD-Chefin Katrin Ebner-Steiner sagt: "Statt zu regieren, zerlegt sich diese Koalition im Dauerstreit zwischen den beiden Kampfhähnen Söder und Aiwanger." Die Staatsregierung habe keine Rezepte, um die illegale Migration zu stoppen und eine preiswerte Energieversorgung zu sichern, so Ebner-Steiner, die ihre unter Rechtsextremismus-Verdacht stehende Truppe in die Opferrolle rückt: "Stattdessen wird zur Ablenkung auf die AfD als größte Oppositionskraft in Bayern eingeprügelt."

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch attestiert der Koalition abseits der Rivalität zwischen den Chefs Söder und Aiwanger dagegen positive Ansätze. "Im neuen Kabinett findet viel gute Arbeit jenseits des Zweikampfes zwischen Aiwanger und Söder statt. Politik lebt von der Personalisierung, weil die inhaltlichen Themen die Menschen nicht so interessieren, deshalb muss man schon aufpassen, dass dieses Duell der beiden Alphatiere nicht alles übertönt."

7. Der Ausblick: Am Aschermittwoch schonten sich beide in ihren Ansprachen. Die CSU habe wohl eingesehen, dass sie sich mit den Streitereien nur selbst schade, so Digitalminister Fabian Mehring. Möglicherweise täuscht sich der hochrangige Freie-Wähler-Funktionär da. Denn CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek bekundet weiterhin die Bereitschaft zum Disput. "Zwischendurch muss man die Dinge ansprechen, damit wir besser werden. Das kann dann durchaus mal pointiert werden." Die nächste Gelegenheit könnte sich schon kommende Woche ergeben. Dann will sich die CSU-Fraktion eingehend mit der Wirtschaftspolitik befassen.