"Pogrom-Stimmung": So ist die Gefühlslage in jüdischen Gemeinden

Der menschenverachtende Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel ist zwei Wochen her. Antisemitische Vorfälle häufen sich. Gemeinden in Bayern stehen unter Schock.

Es ist schwer in Worte zu fassen, was gerade in Israel passiert. In jenem Staat, der eigentlich ein sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden sein sollte, wurden am 7. Oktober Menschen vergewaltigt, verschleppt und ermordet. Der Terror der palästinensischen Hamas, der weiter kein Ende zu nehmen scheint, erschüttert die Welt – und jüdische Gemeinden in Bayern. Asher Goldshmid ist erst seit wenigen Monaten Rabbiner der Gemeinde in Augsburg und hat selbst lange in Israel gelebt. Seine derzeitige Gefühlslage beschreibt er so: "Besorgt, bestürzt und zu 100 Prozent solidarisch mit dem Volk Israels."

In seiner Augsburger Gemeinde gebe es dieselben Sorgen, wie sie die Menschen in Israel hätten, sagt der 28-Jährige. "Wir dürfen uns nicht von der inneren Angst treiben lassen, jedoch können wir antisemitische Angriffe nicht vollständig ausschließen." Die Hamas, so Goldshmid, "zielt auf die totale Vernichtung des jüdischen Volkes". Und weiter: "Solche Menschen wollen keinen Dialog führen und auch nicht zuhören. Wenn solche Menschen vor deiner Tür stehen, ist jede Diskussion zu spät."

Mehrere Strafverfahren nach Pro-Palästina-Demos in München

Ähnlich äußert sich Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie hat Familie in Israel. "Unsere Gemeinde teilt die Schmerzen der Israelis", sagt sie. Ihre Enkelin sei inzwischen mit den Kindern aus Israel nach Deutschland gekommen. Ihre Tochter, die als Ärztin arbeitet, sei dort geblieben, um zu helfen, sagt Knobloch.

Besorgt und bestürzt sind Jüdinnen und Juden in Bayern auch von den Pro-Palästina-Demos, die es in mehreren Städten, darunter Nürnberg und München, gab. Nach Demonstrationen in München wurden mehrere Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Am Donnerstagabend fand dort abermals eine Pro-Palästina-Demo statt. Der Verwaltungsgerichtshof hatte dafür das Demonstrationsverbot der Stadt aufgehoben. Charlotte Knobloch kritisiert diese Entscheidung. "Die Sicherheitslage war leider bereits vor dem Überfall der Hamas angespannt. Die erneute Zulassung von pro-palästinensischen Demonstrationen durch ein Gericht hat die Sicherheitslage aus unserer Sicht nicht verbessert", sagt sie. "Es werden über 1300 israelische Zivilisten in ihren Häusern ermordet, darunter Babys und kleine Kinder, und als Reaktion darauf will man in München gegen Israel demonstrieren? Dafür fehlen mir wirklich die Worte."

Seit Hamas-Angriff steigt die Zahl antisemitischer Vorfälle

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Bayern verzeichnet seit dem 7. Oktober einen starken Anstieg antisemitischer Vorfälle hierzulande. In Bezug auf die jüngsten Ereignisse seien 35 Vorfälle bekannt, doch die Zahl ändere sich täglich. Die RIAS Bayern nennt den Terrorangriff auf Israel ein "antisemitisches Massaker". Ein Sprecher sagt: "Wer den Angriff der Hamas auf Israel als 'Reaktion' auf eine israelische Besatzung sieht, die es in Gaza ohnehin seit 18 Jahren nicht mehr gibt, sollte seinen moralischen Kompass kalibrieren." Ein Beispiel für antisemitische Gewalt: In Augsburg wurde binnen weniger Tage zweimal eine aus Solidarität aufgehängte Israel-Flagge heruntergerissen. Einmal versuchten die Täter, sie anzuzünden. In beiden Fällen wird wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten und Sachbeschädigung ermittelt.

Carmen Reichert ist Historikerin und Direktorin des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben, das aktuell geschlossen ist. Grund dafür sind die antisemitischen Vorfälle, die derzeit deutschlandweit registriert werden. "Der Schritt vom Anzünden einer Israel-Flagge bis zum Werfen eines Molotowcocktails auf Synagogen wie in Berlin ist nicht weit", sagt sie. Reichert erzählt, dass viele Menschen nun Angst hätten, in die Nähe von Synagogen zu gehen. "Wir sind alle geschockt davon, mit welcher Brutalität es in Deutschland möglich ist, dass jüdische Menschen auf offener Straße angegriffen werden und sich nicht sicher fühlen", sagt sie. Es sei eine schmerzhafte Erfahrung. "Wir hatten die Hoffnung, dass so was in Deutschland nicht mehr so schnell wieder möglich ist."

Jüdisches Museum Augsburg ist wegen Sorge vor Angriffen geschlossen

Zuletzt hatte besonders der antisemitische Anschlag auf eine Synagoge in Halle 2019 eine Debatte über den Schutz jüdischer Einrichtungen ausgelöst. Inzwischen fördert Bayern die Israelitischen Kultusgemeinden jährlich mit 18 Millionen Euro. Dass es auch in Augsburg zu antisemitischen Angriffen kommen kann, hält Museumsdirektorin Reichert für realistisch. Wann ihr Museum wieder öffnet, ist noch unklar. Sie spricht von einer gegenwärtigen "Pogrom-Stimmung".