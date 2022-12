Arbeitsmarkt

Junge Frau mit Down-Syndrom hat ihren Traumjob in der Notaufnahme

Plus Anna Lena Bogenhauser arbeitet in der Notaufnahme des Uniklinikums Augsburg. In ihrem Alltag muss die Frau mit Down-Syndrom immer wieder für eine faire Chancen kämpfen.

Von Daniela Hungbaur

Zuerst wechselt Anna Lena Bogenhauser die Sauerstoffleitungen. Dann überprüft sie das Lumbal-Punktionsset, dann das Aszites-Punktionsset, dann das Port- und dann das Pleura-Punktionsset. Das heißt, sie schaut jeweils, ob für all diese medizinischen Anwendungen beispielsweise die richtigen Kanülen, Spritzen, Kompressen und alle anderen nötigen Materialien griffbereit in den Schubfächern liegen. Nichts darf fehlen. Alles muss steril und ordentlich sein. Schließlich verlassen sich Ärzte und Pflegekräfte auf die Sets im Notfall. Und Notfall ist hier, wo die 30-Jährige seit sieben Jahren arbeitet, immer. Rund um die Uhr. An sieben Tagen in der Woche. Anna Lena Bogenhauser arbeitet in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

