16-Jährige soll abgeschoben werden: "Ich habe meine Zukunft hier gesehen"

Plus Laven ist 16 Jahre alt, spricht Deutsch, ist Schulsprecherin – doch ihr und ihrer Familie droht die Abschiebung. Fälle wie dieser entfachen erneut die Debatte um den harten Asyl-Kurs.

Ihre Verzweiflung merkt man Laven Tawfic an. Und ihre Angst. Angst, dass sie bald nicht mehr in Deutschland ist. Sondern im Irak. "Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wir bleiben dürfen", sagt die 16-Jährige. "Ich habe meine Zukunft hier gesehen."

2020 ist das Mädchen mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. In Asbach-Bäumenheim (Kreis Donau-Ries) besucht Laven die Mittelschule, ist sogar Schulsprecherin. Doch im Herbst wurde ihr und den anderen Familienmitgliedern die Duldung entzogen. "Das ist für mich eine Katastrophe. Ich habe Deutsch gelernt, ich habe versucht, alles richtig zu machen", sagt sie. "Ich habe sogar schon die Zusage für eine Ausbildung in einer Zahnarztpraxis."