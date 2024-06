81-Jähriger stürzt auf Metallzaun: Schwer verletzt

Ein Mann hat sich bei Gartenarbeiten im schwäbischen Landkreis Augsburg schwer verletzt.

Der 81-Jährige verlor in Schwabmünchen auf einer Leiter das Gleichgewicht und stürzte, während er eine Hecke schnitt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Sturz führte demnach dazu, dass er auf einem Metallzaun landete, der in seinen Unterschenkel eindrang. Die Feuerwehr schnitt das betreffende Zaunelement heraus, damit der Schwerverletzte durch den Rettungsdienst versorgt werden konnte. Der 81-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

(dpa)