Augsburger Uniklinik wird neu gebaut und nicht saniert: Das sind die Gründe

Plus Die bayerische Staatsregierung verwirft ihre ursprünglichen Pläne für eine Generalsanierung der Uniklinik in Augsburg. Welche Argumente für den Neubau sprechen.

Jetzt ist fix, was Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) bereits im November vergangenen Jahres im Interview mit unserer Redaktion in Aussicht gestellt hatte: Die Uniklinik Augsburg soll nicht aufwendig saniert, sondern neu gebaut werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat die Staatsregierung in der Kabinettssitzung am Dienstag in München gefasst.