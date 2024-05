Betrunkener geht auf Busfahrer los und beschädigt Bus

In Augsburg soll ein Mann einen Busfahrer angegriffen und einen Bus beschädigt haben.

Danach soll der 75-Jährige der Mitteilung der Polizei vom Mittwoch zufolge noch Passanten bedroht haben. Der Mann war betrunken, so eine Polizeisprecherin.

Der 75-Jährige sei demnach am Dienstagabend im Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn in einen Linienbus gestiegen und habe den Busfahrer mit Wein überschüttet. Dann habe er die Flasche auf den Busfahrer geworfen und auch auf ein Kontrollgerät eingeschlagen, wodurch dieses komplett zerstört wurde. Anschließend soll er laut Mitteilung Passanten außerhalb des Busses bedroht haben. Polizeibeamte brachten den 75-Jährigen in den Arrest. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

(dpa)