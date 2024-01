Schule

Ausgebrannte Lehrkräfte: "Ich rannte nur noch Noten hinterher"

Lehrkräfte in Bayern leiden unter der Personalnot an Schulen.

Plus Viele Lehrkräfte leiden unter den Arbeitsbedingungen an Schulen. Offenbar steigt die Zahl derer, die deswegen ihre sichere Beamtenstelle kündigen. Zwei Aussteigerinnen erzählen.

Von Sarah Ritschel

Ihre Schülerinnen und Schüler hat Carolin Schütze immer geliebt. "Sie waren das Tollste in meinem Beruf", sagt die Frau, Mitte 40. Aber dann, nach zwei Jahrzehnten als Lehrerin, "habe ich mir die Frage gestellt, ob mein Leben wirklich so sein soll". Die Zwänge und Vorschriften des Schulalltags, "irgendwann kam es mir vor, als hätte ich gar keine Freiheiten mehr. Ich rannte nur noch Noten hinterher", sagt Carolin Schütze, die eigentlich anders heißt. Dazu das tägliche Beurteiltwerden durch Schülerinnen und Schüler, Eltern, Fachbetreuer und die Schulleitung. "Ich fühlte einen massiven Druck. Und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht richtig in das Schulsystem hineinpasse." Dieses Gefühl wurde übermächtig. Schütze kündigte, gab ihr Beamtenverhältnis auf Lebenszeit auf.

Die einstige Gymnasiallehrerin aus Schwaben ist nicht die Einzige. In den Statistiken der Bundesländer steigt die Zahl derer, die freiwillig den Schuldienst quittieren. In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Jobaustritte beim pädagogischen Fachpersonal laut Bildungsministerium in zehn Jahren fast verdreifacht. Fast 800 Aussteiger waren es 2022. In Berlin verdoppelten sich innerhalb von fünf Jahren die Kündigungen. Was man betonen muss: In der Hauptstadt sind Lehrerinnen und Lehrer anders als in Bayern nicht verbeamtet.

