Bahnverkehr

vor 37 Min.

Unwetter: ICE-Züge zwischen Nürnberg und Erfurt umgeleitet

Gewitter, Sturm und heftiger Regen ziehen am Montag über Deutschland. Bäume fallen auf Gleise - und bremsen Züge aus. So manch Bahnreisender muss sich in Geduld üben.

Wegen des Unwetters werden am Montagabend die ICE-Züge zwischen Nürnberg und Erfurt umgeleitet. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Sie halten nicht in Erlangen. Auch der Halt Bamberg könne entfallen, hieß es. Die Züge verspäten sich den Angaben zufolge um etwa 75 Minuten. Der Fernverkehr der Bahn ist am Montagabend in mehreren Bundesländern infolge eines Unwetters stark beeinträchtigt - unter anderem wegen Bäumen auf den Gleisen. Mitteilung (dpa)

