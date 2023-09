Bessere Bedingungen für Bauwillige in Bayern

Plus Der Freistaat legt bei der Förderung was drauf. 60 Prozent der Bayern können auf finanzielle Unterstützung hoffen, wenn sie sich ein Eigenheim zulegen. Doch es gibt Bedingungen.

Der Freistaat Bayern hat bei den Finanzhilfen für Bauherren nachgebessert. Die Zuschüsse fürs Eigenheim (Kauf und Bau) wurden erhöht, ebenso die Zinsbeihilfen. Außerdem wurden die Einkommensgrenzen angehoben, sodass nach Angaben der Staatsregierung in München 60 Prozent der bayerischen Bevölkerung profitieren könnten. Damit soll die lahmende Bauwirtschaft angekurbelt und es mehr Menschen ermöglicht werden, in ihre eigenen vier Wände zu ziehen.

Im Einzelnen beträgt nach Angaben aus dem Bauministerium die Zinsvergünstigung für das sogenannte Bayern-Darlehen jetzt generell drei Prozentpunkte gegenüber dem Marktzins. Das gilt für höchstens ein Drittel der Gesamtkosten bei Kauf oder Bau eines selbst genutzten Hauses oder einer Wohnung. Weitere Förderbausteine sind zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse für den Kauf gebrauchter Immobilien (bis zu 50.000 Euro sowie 7500 Euro je Kind).